  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    30 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вітання 30 жовтня приймають правоохоронці одного із підрозділів поліції - 30 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Вітання 30 жовтня приймають правоохоронці одного із підрозділів поліції
    Фото з відкритих джерел

    Сьогодні не можна займатись важкою фізичною працею

    Сьогодні, у суботу, 30 жовтня, в Україні відзначають:

    • День працівників підрозділу з боротьби з незаконним обігом наркотиків

    • Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів

    Яке сьогодні релігійне свято

    30 жовтня за народним календарем – Осії Колесника.

    Зазвичай в цей день селяни ставили вози в сараї і діставали сани, готуючись до приходу зими.

    573_8dac01a83aeb385da98a668cc3e03011_01

    Залишаючи вози на зиму, з них обов'язково знімали колеса і ретельно перевіряли, щоб ті були цілими і неушкодженими. Вважалося, що на Осію закінчується літній шлях і починається зимовий.

    Народні прикмети й традиції

    • Якщо чути кування зозулі у цей день, то варто очікувати на серйозні морози.
    • Якщо гримить, то зима буде теплою.
    • Якщо вранці сильний туман, то день буде сонячним.
    • Якщо на каштанах ще залишилось листя, то варто очікувати на потепління.
    • Якщо у лісі багато грибів, то скоро буде тепло.

    Що не можна робити сьогодні

    • Не можна лінуватись та відмовляти тим, хто чогось потребує.
    • Не можна лаятися та сваритись з оточенням.
    • Не можна зловживати спиртним та шкідливою їжею.
    • Не можна займатись на городі та важкою фізичною працею.
    • Не можна ходити босим по росі.

    Хто святкує день ангела

    У суботу, 30 жовтня, іменини відзначають Андрій, Антоній, Лазар, Леонтій.

    Теги: традиції
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    30 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони