30 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Вітання 30 жовтня приймають правоохоронці одного із підрозділів поліції
Фото з відкритих джерел
Сьогодні не можна займатись важкою фізичною працею
Сьогодні, у суботу, 30 жовтня, в Україні відзначають:
-
День працівників підрозділу з боротьби з незаконним обігом наркотиків
-
Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів
Яке сьогодні релігійне свято
30 жовтня за народним календарем – Осії Колесника.
Зазвичай в цей день селяни ставили вози в сараї і діставали сани, готуючись до приходу зими.
Залишаючи вози на зиму, з них обов'язково знімали колеса і ретельно перевіряли, щоб ті були цілими і неушкодженими. Вважалося, що на Осію закінчується літній шлях і починається зимовий.
Народні прикмети й традиції
- Якщо чути кування зозулі у цей день, то варто очікувати на серйозні морози.
- Якщо гримить, то зима буде теплою.
- Якщо вранці сильний туман, то день буде сонячним.
- Якщо на каштанах ще залишилось листя, то варто очікувати на потепління.
- Якщо у лісі багато грибів, то скоро буде тепло.
Що не можна робити сьогодні
- Не можна лінуватись та відмовляти тим, хто чогось потребує.
- Не можна лаятися та сваритись з оточенням.
- Не можна зловживати спиртним та шкідливою їжею.
- Не можна займатись на городі та важкою фізичною працею.
- Не можна ходити босим по росі.
Хто святкує день ангела
У суботу, 30 жовтня, іменини відзначають Андрій, Антоній, Лазар, Леонтій.