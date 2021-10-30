30 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні не можна займатись важкою фізичною працею

Сьогодні, у суботу, 30 жовтня, в Україні відзначають:

День працівників підрозділу з боротьби з незаконним обігом наркотиків

Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів

Яке сьогодні релігійне свято

30 жовтня за народним календарем – Осії Колесника.

Зазвичай в цей день селяни ставили вози в сараї і діставали сани, готуючись до приходу зими.

Залишаючи вози на зиму, з них обов'язково знімали колеса і ретельно перевіряли, щоб ті були цілими і неушкодженими. Вважалося, що на Осію закінчується літній шлях і починається зимовий.

Народні прикмети й традиції

Якщо чути кування зозулі у цей день, то варто очікувати на серйозні морози.

Якщо гримить, то зима буде теплою.

Якщо вранці сильний туман, то день буде сонячним.

Якщо на каштанах ще залишилось листя, то варто очікувати на потепління.

Якщо у лісі багато грибів, то скоро буде тепло.

Що не можна робити сьогодні

Не можна лінуватись та відмовляти тим, хто чогось потребує.

Не можна лаятися та сваритись з оточенням.

Не можна зловживати спиртним та шкідливою їжею.

Не можна займатись на городі та важкою фізичною працею.

Не можна ходити босим по росі.

Хто святкує день ангела

У суботу, 30 жовтня, іменини відзначають Андрій, Антоній, Лазар, Леонтій.