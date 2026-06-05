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5 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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5 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 5 червня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

5 червня у світі відзначають Всесвітній день навколишнього середовища. За новим церковним календарем віряни вшановують перенесення мощей благовірного Ігоря, великого князя Чернігівського та Київського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 5 червня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день навколишнього середовища (World Environment Day)

5 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Цей день був заснований Генеральною Асамблеєю ООН у 1972 року на ознаменування відкриття Стокгольмської конференції з людського довкілля. Головна мета свята – привернути увагу світової спільноти до глобальних екологічних проблем, таких як руйнування озонового шару, забруднення океанів, глобальне потепління та знищення дикої природи. Щороку цей день присвячується певній актуальній темі та закликає людство до дбайливого ставлення до планети.

День повітряних куль

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Саме цього дня 1783 року брати Монгольф’є підняли у повітря першу у світі кулю, яка була виготовлена з тканини і мала діаметр 600 м3. Це спорудження подолало відстань у 2 км всього за 10 хвилин. Спочатку до винаходу ставилися з побоюванням, але вже через 5 місяців повітряна куля вперше підняла у небо людей.

Релігійні свята та їхня історія

Перенесення мощей благовірного Ігоря, великого князя Чернігівського та Київського

5 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Князь Ігор Ольгович у середині XII століття став жертвою запеклої міжусобної боротьби за київський престол між родами Ольговичів та Мстиславичів. Після нетривалого правління у Києві він був скинутий, ув'язнений, а згодом прийняв чернечий постриг під ім'ям Ігнатій. Попри те, що князь повністю відійшов від мирських справ, 1147 року розлючений натовп киян жорстоко замучив його під час молитви перед іконою. У 1150 році князь Чернігівський Святослав Ольгович переніс чесні мощі свого замученого брата з Києва до Чернігова, де їх поклали у Спасо-Преображенському соборі. Князь Ігор шанується як святий страстотерпець, який проявив християнське смирення.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі природні знаки:

  • Навколо мурашника вирує багато життя – очікується тривалий період теплої та сухої погоди;
  • рясно цвіте глід – літо буде дощовим;
  • вранці трава пахне сильніше, ніж зазвичай – незабаром почнеться злива;
  • туман швидко розсіюється у перші години після сходу сонця – встановиться гарна погода.

Історичні події

  • 1849 рік – Данія стає конституційною монархією;
  • 1894 рік – у Львові розпочинає роботу найбільша за всю історію Галичини Загальна Крайова виставка;
  • 1910 рік – у Києві відбувається перший політ на вітчизняному літаку конструкції професора Політехнічного інституту Олександра Кудашева, котрий сам же й виконував роль пілота;
  • 1919 рік – під час українсько-польської війни 1918-1919 років розпочинається Чортківська офензива Української Галицької Армії (УГА), внаслідок якої від поляків звільняють Чортків, Тернопіль, Бучач та Перемишляни;
  • 1945 рік – воєначальники союзних держав підписують в Берліні Декларацію про поразку Німеччини й прийняття верховної влади в ній урядами СРСР, США, Великої Британії й Франції;
  • 1990 рік – Всеукраїнський Православний Собор у Києві проголошує відродження Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ), відновлює церковну структуру у вигляді патріархату і обирає українським патріархом митрополита Мстислава Скрипника.

Іменини

День ангела святкують: Ігор, Костянтин, Георгій, Леонід, Федір, Петро.

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Теги: свята релігія традиції свято календар

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