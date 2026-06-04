Яке релігійне свято відзначається 5 червня 2026: традиції та молитва

Свята 5 червня в церковному календарі – День пам’яті благовірного Ігоря, князя Чернігівського та Київського

5 червня православна церква вшановує перенесення мощей благовірного Ігоря, великого князя Чернігівського та Київського. Це свято присвячене великому християнському смиренню, стійкості у вірі та щирому прагненню миру.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 5 червня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті благовірного Ігоря, великого князя Чернігівського та Київського

5 червня православні віряни згадують перенесення мощей святого князя Ігоря Ольговича, яке відбулося 1150 року. У середині XII століття князь Ігор став жертвою запеклої та жорстокої міжусобної боротьби за київський престол. Після нетривалого правління його підступно скинули з престолу, ув'язнили, а згодом він прийняв чернечий постриг під ім'ям Ігнатій, повністю присвятивши себе Богу. Попри те, що князь відмовився від мирської влади, 1147 року розлючений політичний натовп у Києві увірвався до храму і жорстоко замучив його під час молитви. Через кілька років його чесні мощі з почестями перенесли з Києва до Чернігова, де поклали у Спасо-Преображенському соборі. Князь Ігор шанується як святий страстотерпець, що обрав духовний спокій замість земної слави.

Молитви дня

О, святий страстотерпче, благовірний князю Ігорю! Ти ради любові до Бога і ближніх своїх земне царство залишив і чернечий подвиг прийняв, мужньо перетерпівши невинні муки від повсталих людей. Моли Господа Бога, Спасителя нашого, щоб укріпив Він віру нашу, захистив землю нашу від розбрату і міжусобиць, а серця наші наповнив миром і братолюбством. Випроси для нас, грішних, здоров'я душевне і тілесне, і спасіння душ наших. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода та врожай надалі: