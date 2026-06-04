Яке релігійне свято відзначається 5 червня 2026: традиції та молитва
Свята 5 червня в церковному календарі – День пам’яті благовірного Ігоря, князя Чернігівського та Київського
5 червня православна церква вшановує перенесення мощей благовірного Ігоря, великого князя Чернігівського та Київського. Це свято присвячене великому християнському смиренню, стійкості у вірі та щирому прагненню миру.
«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 5 червня 2026 року.
Зміст
Релігійні свята та їхня історія
День пам’яті благовірного Ігоря, великого князя Чернігівського та Київського
5 червня православні віряни згадують перенесення мощей святого князя Ігоря Ольговича, яке відбулося 1150 року. У середині XII століття князь Ігор став жертвою запеклої та жорстокої міжусобної боротьби за київський престол. Після нетривалого правління його підступно скинули з престолу, ув'язнили, а згодом він прийняв чернечий постриг під ім'ям Ігнатій, повністю присвятивши себе Богу. Попри те, що князь відмовився від мирської влади, 1147 року розлючений політичний натовп у Києві увірвався до храму і жорстоко замучив його під час молитви. Через кілька років його чесні мощі з почестями перенесли з Києва до Чернігова, де поклали у Спасо-Преображенському соборі. Князь Ігор шанується як святий страстотерпець, що обрав духовний спокій замість земної слави.
Молитви дня
О, святий страстотерпче, благовірний князю Ігорю! Ти ради любові до Бога і ближніх своїх земне царство залишив і чернечий подвиг прийняв, мужньо перетерпівши невинні муки від повсталих людей. Моли Господа Бога, Спасителя нашого, щоб укріпив Він віру нашу, захистив землю нашу від розбрату і міжусобиць, а серця наші наповнив миром і братолюбством. Випроси для нас, грішних, здоров'я душевне і тілесне, і спасіння душ наших.
Амінь
Народні вірування та прикмети
Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода та врожай надалі:
- Якщо навколо мурашника вирує багато життя – очікується тривалий період теплої та сухої погоди.
- Якщо вранці трава пахне сильніше, ніж зазвичай – незабаром почнеться потужна злива.
- Якщо туман швидко розсіюється у перші години після сходу сонця – встановиться гарна і ясна погода.
- Якщо на дубах багато жолудів – це обіцяє багатий врожай зернових наприкінці літа.
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