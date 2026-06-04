Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 5 червня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 5 червня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 5 червня в церковному календарі – День пам’яті благовірного Ігоря, князя Чернігівського та Київського

5 червня православна церква вшановує перенесення мощей благовірного Ігоря, великого князя Чернігівського та Київського. Це свято присвячене великому християнському смиренню, стійкості у вірі та щирому прагненню миру.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 5 червня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті благовірного Ігоря, великого князя Чернігівського та Київського

Яке релігійне свято відзначається 5 червня 2026: традиції та молитва фото 1

5 червня православні віряни згадують перенесення мощей святого князя Ігоря Ольговича, яке відбулося 1150 року. У середині XII століття князь Ігор став жертвою запеклої та жорстокої міжусобної боротьби за київський престол. Після нетривалого правління його підступно скинули з престолу, ув'язнили, а згодом він прийняв чернечий постриг під ім'ям Ігнатій, повністю присвятивши себе Богу. Попри те, що князь відмовився від мирської влади, 1147 року розлючений політичний натовп у Києві увірвався до храму і жорстоко замучив його під час молитви. Через кілька років його чесні мощі з почестями перенесли з Києва до Чернігова, де поклали у Спасо-Преображенському соборі. Князь Ігор шанується як святий страстотерпець, що обрав духовний спокій замість земної слави.

Молитви дня

О, святий страстотерпче, благовірний князю Ігорю! Ти ради любові до Бога і ближніх своїх земне царство залишив і чернечий подвиг прийняв, мужньо перетерпівши невинні муки від повсталих людей. Моли Господа Бога, Спасителя нашого, щоб укріпив Він віру нашу, захистив землю нашу від розбрату і міжусобиць, а серця наші наповнив миром і братолюбством. Випроси для нас, грішних, здоров'я душевне і тілесне, і спасіння душ наших.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода та врожай надалі:

  • Якщо навколо мурашника вирує багато життя – очікується тривалий період теплої та сухої погоди.
  • Якщо вранці трава пахне сильніше, ніж зазвичай – незабаром почнеться потужна злива.
  • Якщо туман швидко розсіюється у перші години після сходу сонця – встановиться гарна і ясна погода.
  • Якщо на дубах багато жолудів – це обіцяє багатий врожай зернових наприкінці літа.

Читайте також:

Теги: свята релігія православна церква традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чию історію підтримує Український культурний фонд?
Чию історію підтримує Український культурний фонд?
12 травня, 22:22
Яке релігійне свято відзначається 6 травня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 6 травня 2026: традиції та молитва
5 травня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 23 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
Яке релігійне свято відзначається 23 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
22 травня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 27 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
Яке релігійне свято відзначається 27 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
26 травня, 22:00
Митрополит Іларіон
«Не було подушок». Підсанкційний митрополит Московського патріархату розповів про перебування у чеській в'язниці
27 травня, 17:11
Для одних випускний – з порожнім місцем поруч, для інших – з татом після довгої розлуки
Донечки станцювали вальс без татів: зворушливе відео з випускних
30 травня, 23:25
Посольство Великої Британії у Києві: Ми тут, дорогий Києве
«Непохитно твої»: європейські посольства об'єдналися у зворушливому привітанні до Дня Києва
31 травня, 14:25
3 червня на Правобережжі України очікуються дощі, місцями значні
Частину України накриють дощі: погода на 3 червня 2026 року
Вчора, 05:59
Фонтанний комплекс «Засновники Києва» працюватиме лише три дні
Повноцінного сезону не буде: як працюватимуть головні фонтани столиці у 2026 році
29 травня, 15:27

Суспільство

Поліція Тернополя першою в Україні запустила бодікамери з автозапуском
Поліція Тернополя першою в Україні запустила бодікамери з автозапуском
Яке релігійне свято відзначається 5 червня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 5 червня 2026: традиції та молитва
Озеро в Карпатах отримало відзнаку, яку мають лише обрані локації світу
Озеро в Карпатах отримало відзнаку, яку мають лише обрані локації світу
Суд покарав військового ТЦК за застосування сили під час мобілізаційних заходів
Суд покарав військового ТЦК за застосування сили під час мобілізаційних заходів
Сирський позбавив вісім військових частин права самостійно готувати новобранців
Сирський позбавив вісім військових частин права самостійно готувати новобранців
Священники УПЦ МП освятили колонію в Бердянську, де катують українців
Священники УПЦ МП освятили колонію в Бердянську, де катують українців

Новини

На Львівщині колишній депутат із сином організували схему для ухилянтів: їх затримали на гарячому (фото)
Сьогодні, 14:48
Сили безпілотних систем уразили корабель «Світляк» та ракетно-зенітний комплекс ворога (відео)
Сьогодні, 13:21
Євросоюз готує санкції проти китайських та турецьких компаній, що допомагають російській армії
Сьогодні, 09:19
Польща заарештувала українця за вилов гігантського сома. Риба була місцевою легендою (відео, фото)
Сьогодні, 08:50
Війна на десятиліття. Російський розвідник дав пораду співгромадянам
Сьогодні, 07:59
Трамп і Зеленський можуть зустрітися на саміті НАТО в Туреччині
Сьогодні, 07:54

Прес-релізи

Українські банки покращують якість кредитних портфелів
Українські банки покращують якість кредитних портфелів
3 червня, 12:28
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua