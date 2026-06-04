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Поліція Тернополя першою в Україні запустила бодікамери з автозапуском

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Поліція Тернополя першою в Україні запустила бодікамери з автозапуском
Коли поліцейський дістає пістолет із кобури, датчик автоматично вмикає запис і передає відео до штабу
фото ілюстративне

Слободян: система передає відео в режимі реального часу до Ситуаційного центру ГУНП

Тернопільська область стала першим регіоном України, де поліція запровадила автоматичну активацію бодікамер у момент діставання табельної зброї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Тернопільської області.

Як працює система

У поліцейських на кобурі встановлено спеціальний датчик, синхронізований із нагрудною камерою через захищене Bluetooth-з'єднання. Щойно правоохоронець дістає пістолет, датчик автоматично запускає запис – без жодної дії з боку самого поліцейського.

«Коли поліцейський дістає пістолет з кобури, датчик автоматично передає сигнал на бодікамеру для запису поточної події. Відеопотік із камери надходить до Ситуаційного центру ГУНП, де його можуть переглядати онлайн», – пояснила начальниця відділу управління головної інспекції ГУНП у Тернопільській області Андріана Слободян.

Завдяки вбудованій eSIM камери передають відео через мобільний інтернет безпосередньо до командного пункту – керівники бачать розвиток подій у реальному часі й можуть оперативно реагувати.

Хто вже використовує нову технологію

Наразі систему впроваджено для двох підрозділів – груп оперативного реагування Чортківського районного управління поліції та бійців спецпідрозділу КОРД. Обидва виїжджають на виклики, пов'язані зі зброєю, вибухівкою та іншими небезпечними інцидентами.

У поліції пояснюють, що автоматичний запис усуває людський фактор: раніше критичні інциденти могли залишатися без відеофіксації, якщо правоохоронець не встигав або забував увімкнути камеру вручну. Нова система унеможливлює такі ситуації, підвищує прозорість роботи поліції та забезпечує належну фіксацію доказів.

Нагадаємо, у 2024 році Національна поліція України розширила використання бодікамер серед патрульних – тоді акцент робився на збільшенні кількості правоохоронців, які їх носять. Тернопільська ініціатива робить наступний крок – автоматизує сам момент увімкнення запису.

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Теги: інтернет Тернопільщина Тернопіль поліція відео пістолет

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