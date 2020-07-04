4 липня: яке сьогодні свято, що не можна робити
Православна церква 4 липня вшановує пам'ять мученика Іуліана Тарсійського
У цей день світ відзначає Міжнародний день Дніпра, Міжнародний день кооперативів.
В Україні - День судового експерта і День національної поліції, в США – День незалежності, День кантрі-музики, День салату «Цезар», Дні Тома Сойєра, День приготування яєчні на тротуарі, у Тонзі - День короля, в Латвії - День пам'яті геноциду єврейського народу в роки Другої світової війни, в Італії - День Гарібальді, у Норвегії – День народження королеви, в Руанді - День звільнення.
Яке сьогодні релігійне свято
Православна церква 4 липня вшановує пам'ять мученика Іуліана Тарсійського. Інші назви свята: «Ульянів день», «Ульяндень», «Липів колір». Квітки липи, зібрані 4 липня, володіють цілющою силою.
В цей день готували спеціальний липовий порошок, який може заліковувати опіки і зупиняти кровотечу.
Жінки у минулі часи використовували липу в косметичних цілях: липовий настій робить шкіру м'якою і гладкою, а сік зміцнює волосся.
Що не можна робити сьогодні
- Не можна у цей день обривати цвіт липи чи рубати липові дерева.
- Не варто уникати сьогодні домашньої роботи.
- Заборонено обманювати близьких.
Народні традиції і прикмети
Якщо у небі довго гримить, скоро буде затяжна негода.
Радісні співи солов'їв вранці обіцяли теплу погоду.
Якщо дме північний вітер – дощу не буде, якщо вранці багато роси – буде багатий урожай.
Спекотна погода вважалася передвісником морозної зими, а дощова – сніжної.
Іменини
У суботу, 4 липня, іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Анастасія, Антоній, Георгій, Іван, Іона, Максим, Микита, Микола, Павло, Терентій, Федір, Юліан, Юлій.