4 липня: яке сьогодні свято, що не можна робити



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Православна церква 4 липня вшановує пам'ять мученика Іуліана Тарсійського

У цей день світ відзначає Міжнародний день Дніпра, Міжнародний день кооперативів.

В Україні - День судового експерта і День національної поліції, в США – День незалежності, День кантрі-музики, День салату «Цезар», Дні Тома Сойєра, День приготування яєчні на тротуарі, у Тонзі - День короля, в Латвії - День пам'яті геноциду єврейського народу в роки Другої світової війни, в Італії - День Гарібальді, у Норвегії – День народження королеви, в Руанді - День звільнення.

Яке сьогодні релігійне свято

Православна церква 4 липня вшановує пам'ять мученика Іуліана Тарсійського. Інші назви свята: «Ульянів день», «Ульяндень», «Липів колір». Квітки липи, зібрані 4 липня, володіють цілющою силою.

В цей день готували спеціальний липовий порошок, який може заліковувати опіки і зупиняти кровотечу.

Жінки у минулі часи використовували липу в косметичних цілях: липовий настій робить шкіру м'якою і гладкою, а сік зміцнює волосся.

Що не можна робити сьогодні

Не можна у цей день обривати цвіт липи чи рубати липові дерева.

Не варто уникати сьогодні домашньої роботи.

Заборонено обманювати близьких.

Народні традиції і прикмети

Якщо у небі довго гримить, скоро буде затяжна негода.

Радісні співи солов'їв вранці обіцяли теплу погоду.

Якщо дме північний вітер – дощу не буде, якщо вранці багато роси – буде багатий урожай.

Спекотна погода вважалася передвісником морозної зими, а дощова – сніжної.

Іменини

У суботу, 4 липня, іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Анастасія, Антоній, Георгій, Іван, Іона, Максим, Микита, Микола, Павло, Терентій, Федір, Юліан, Юлій.