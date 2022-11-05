Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

5 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Юрій Лящук
glavcom.ua
5 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
5 листопада день апостола Якова
фото з відкритих джерел

Постарайтеся не позичати в цей день гроші

Сьогодні, 5 листопада, у світі відзначають Міжнародний день менеджерів-волонтерів та День поширення інформації про проблему цунамі. В Україні в цей день віряни вшановують пам'ять святого апостола Якова.

Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі (World Tsunami Awareness Day)

Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі було започатковано ООН в 2015 році за ініціативою Японії, яка, перебуваючи в найбільш сейсмонебезпечному регіоні, мала досвід попередження і ліквідації наслідків цунамі.

Заходи дня націлені на підвищення обізнаності суспільства про особливості цього стихійного лиха, а також на запобігання можливих наслідків від цунамі.

Міжнародний день менеджерів-волонтерів

5 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 1

5 листопада кожного року в різних країнах відзначають Міжнародний день менеджерів-волонтерів. Роботу цих людей шанують в усьому світі, адже співробітництво та консолідація зусиль спеціалістів дозволяють вирішувати серйозні для людства питання.

Свято офіційно затвердили та вперше відзначили у 1999 році. Ініціатором впровадження професійної дня стала американка Нен Готорн, яка допомогла створити комітет з вивчення доцільності святкування International Day of Volunteer Managers у світових масштабах.

До 2005 року свято збігалося з грудневим Міжнародним днем волонтерів. Потім подію відзначали 1 листопада 2006 року, а вже пізніше перенесли на 5 листопада. Мета створення професійного свята – привернути увагу світового суспільства до необхідності та важливості праці менеджерів-волонтерів. Вони допомагають людям та змінюють їхнє життя на краще.

Апостола Якова

5 листопада Православна церква відзначає день пам’яті Якова – сина святого Йосипа, який був чоловіком Божої Матері.

Яків Молодший – один із сімдесяти апостолів. Його називали «братом Господнім».

У народному календарі день пам’яті святого Якова пов’язували з очікуванням дрібного снігу або граду, який називали «крупою»:

Святий Яків вважався покровителем чоловіків, що виконують важку фізичну роботу. Тому йому молилися за здоров’я і благополуччя.

Традиції й звичаї

5 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 2

Однією з головних традицій дня вважалися «бджолині хороводи». Господарі, які займалися бджільництвом, намагалися з’їсти багато меду. Вважалося, що чим більше з’їси, тим більше і збереш. Деякі навіть приймалися дзижчати, наслідуючи бджол, щоб ті навесні краще роїлися.

На столі у свято традиційно з’являлися і інші частування з медом. Наприклад, часто виставлялася медовуха і медові пряники.

В народі також було прийнято виконувати чоловічу роботу в цей день – лагодили кінну упряж, заготовляли дрова.

Апостол Яків зробив багато чудес, тому щира молитва до святого може допомогти у багатьох важких ситуаціях. До нього звертаються за допомогою і зціленням, захистом від будь-якого зла і за настановою на шлях істинний.

Народні прикмети

  • Якщо град 5 листопада пішов, або дрібну крихту видно – 22 листопада прийде справжня зима.
  • Багато снігу випало, і він не розтанув – зима буде теплою, а наступного року можна буде очікувати хорошого врожаю.
  • Потрібно обов’язково 5 листопада вийти в поле і оглянути його, розкласти шматки пирога чи хліба для птахів – це дозволить залучити удачу.
  • Якщо людина народилася 5 листопада, то її талісманом є хризопраз.
  • Якщо до цього дня хлопець з боргами не розрахується, то наступного року, згідно з прикметами, точно не одружиться.
  • Дощ іде 5 листопада – рік буде врожайним.
  • Великий гріх – вирушити в дорогу на возі з одного голоблею.
  • Обов’язково потрібно подумати цього дня про майбутній урожай, оскільки саме зараз думки матеріальні.
  • Якщо дров багато нарубати – за прикметами, в будинку буде тепло і затишно.
  • Чим більше меду з’їси – тим більше його збереш наступного року.
  • Доручатися за сторонніх людей цього дня не можна – поганий знак.

Чого не можна робити

  • Будьте обережніше, це дуже нещасливий день. Не займайтеся чужими справами і проблемами, присвятіть час собі і постарайтеся змінити свій спосіб життя.
  • Не тримайте зла на інших, простіть їх, і покайтеся самі.
  • Якщо ви – не фахівець в якійсь області, не беріться за цю роботу самі. Не варто нічого плануватися, все може піти прахом.
  • Якщо знайдете в цей день вигнуту або зламану монету, вам зрадить коханий. Ще потрібно позбутися від непотрібних речей і дратівливих людей.
  • Постарайтеся не позичати в цей день гроші. Швидше за все назад ви їх не отримаєте.
  • Також не поручайтеся в цей день за людей, в яких не впевнені на всі 100 відсотків, інакше вони вас крупно підведуть і підставлять.
  • Не варто з'ясовувати стосунки, звертатися за допомогою, зустрічатися з недругами і недоброзичливцями. Є ризик спровокувати конфлікт.

Іменини

День Ангела відзначають: Яків, Святослав, Ігор.

Читайте також: Собор в окупованому Сімферополі передано у державну власність України
Теги: православна церква традиції свято

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Церква взяла до уваги численні запити
Православна церква України дозволила різдвяні богослужіння 25 грудня
19 жовтня, 01:57
Патріарх РПЦ Кирило підтримує злочини Путіна
Латвійська церква не хоче більше служити Кирилу
22 жовтня, 12:45
Патріарх РПЦ Кирило неодноразово висловлював свою підтримку російській армії
Російська церква підбирається до військових баз у Норвегії: ЗМІ б’ють на сполох
19 жовтня, 11:08

Суспільство

5 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
5 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
«Нафтогаз» вирішив ощасливити клієнтів: розігрує по 100 грн
«Нафтогаз» вирішив ощасливити клієнтів: розігрує по 100 грн
У Бахмуті мешканці будуть отримувати безплатну газету
У Бахмуті мешканці будуть отримувати безплатну газету
Бронювання військовозобов’язаних. Рада ухвалила нові правила
Бронювання військовозобов’язаних. Рада ухвалила нові правила
Чи потрібно сплачувати податок за генератор: роз'яснення Держмитслужби
Чи потрібно сплачувати податок за генератор: роз'яснення Держмитслужби
На Дніпропетровщині співробітники СБУ напали на журналістів (відео)
На Дніпропетровщині співробітники СБУ напали на журналістів (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
350K
Головне за ніч: тривожна заява Залужного та відповідь України на білоруську агресію
190K
«Мопеди» полетіли на захід України – актуальна карта повітряних тривог
138K
Путін посміявся над українськими біженцями в Європі
83K
Байден здивував заявою про «швидке звільнення» Ірану
70K
Рашисти зіткнулися з новою проблемою під час війни в Україні – ISW
53K
Українці мають годувати черешнею та оспівувати рашистів. Симоньян про «денацифікацію» Путіна

Новини

Проти армії та за Путіна – ЗМІ розкрили, яка насправді ціна критики воєнкорів окупантів
Вчора, 08:40
Засоби ППО, станція розвідки окупантів: ЗСУ завдали потужних ударів по ворогу
Вчора, 07:18
Ворог наступає на трьох напрямках, ЗСУ відбили 12 атак – Генштаб
3 листопада, 07:12
На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
1 листопада, 07:35
ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
31 жовтня, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
30 жовтня, 07:06

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту