Естонія запустила нову систему моніторингу дронів на кордоні з РФ

Нова система відстежуватиме рух над річкою Нарва

Естонія ввела в експлуатацію нову систему моніторингу дронів, до складу якої входять радіолокаційні станції та сучасні засоби спостереження, повідомляє «Главком» з посиланням на ERR.

Наразі прикордонна служба Естонії здатна відстежувати рух літальних апаратів уздовж третини річкового кордону – на ділянці від міста Нарва до Нарва-Йиесуу. Повний контроль над усією прикордонною річкою планується встановити вже наступного року.

Перші п'ять радіолокаційних щогл звели ще навесні, а відтепер їх повністю оснастили необхідним обладнанням. Завдяки цьому прикордонники вперше отримали можливість фіксувати переміщення безпілотників безпосередньо на кордоні та поблизу нього. На радарні знімки потрапляють навіть російські розвідувальні літаки, що здійснюють польоти вздовж прикордонної смуги.

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро підкреслив, що запущені заходи вже демонструють свою ефективність. За його словами, система дає змогу виявляти не лише невеликі цивільні дрони, а й фіксувати появу військових безпілотних апаратів, що є значним кроком уперед для безпеки країни.

Заступник генерального директора Департаменту поліції та прикордонної охорони Вейко Коммусаар зазначив, що сучасні радари доповнюють класичне повітряне спостереження і дають детальнішу візуальну картину для швидкого реагування. Якщо раніше прикордонники бачили лише близько 70 відсотків того, що відбувається на річці Нарва, то з повним введенням комплексу в дію наступного року всі сліпі зони будуть остаточно ліквідовані.

Наразі фахівці зосереджені на моніторингу повітряного простору, проте наступним етапом стане впровадження систем протидії дронам. Для цього Естонія завершує закупівлю спеціального експериментального майданчика, де тестуватимуть нові рішення з нейтралізації повітряних загроз. У разі успішних випробувань такі технології розгорнуть і в інших стратегічно важливих регіонах країни.

Нагадаємо, Польща та країни Балтії посилили захист критичної інфраструктури через побоювання щодо можливих російських диверсій. У регіоні припускають, що Москва може влаштувати атаку під чужим прапором із використанням українських безпілотників.