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Вигадали 200 «мобілізованих» для звітності: екскерівникам ТЦК повідомлено про підозру

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Вигадали 200 «мобілізованих» для звітності: екскерівникам ТЦК повідомлено про підозру
Схема "віртуальної" мобілізації діяла три місяці
Фото: Військова служба правопорядку

Фіктивні данні виявили під час перевірки, ініційованої ВСП

У Чернівецькій області правоохоронці викрили факт систематичного внесення неправдивих даних до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг», повідомляє «Главком» з посиланням на Військову службу правопорядку.

Як встановило слідство, схему реалізовували упродовж січня–березня 2026 року. До електронної системи вносили анкетні дані вигаданих людей, після чого формували фіктивні накази про їхній призов та направлення до військових частин. Згодом цих «призовників» знімали з військового обліку. Загалом за три місяці посадовці штучно створили дані про майже 200 неіснуючих осіб, щоб імітувати виконання планів мобілізації.

Незаконне втручання виявили під час перевірок, ініційованих начальником Чернівецького зонального відділу ВСП. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах або автоматизованих системах).

У межах досудового розслідування підозру вже повідомили двом фігурантам. Наприкінці липня прокурори спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомили про підозру колишньому очільнику Дністровського РТЦК та СП, а на початку серпня – екскерівнику Вижницького РТЦК та СП.

Наразі правоохоронці продовжують досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину та інших можливих співучасників.

Нагадаємо, 13 серпня під час отримання $10 тис затримали начальника Миколаївського обласного ТЦК. За даними слідства, за ці гроші він нібито мав посприяти тому, щоб трьох військовозобов'язаних не мобілізували, зняли з розшуку в системі «Оберіг» та створили умови для їхнього подальшого бронювання за місцем роботи. Правоохоронці стверджують, що це не перший зафіксований епізод у межах цього кримінального провадження.

Раніше слідчі задокументували отримання начальником обласного ТЦК ще $5 тис. 14 серпня посадовцю повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою. За відповідною статтею йому може загрожувати до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою сроком на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 4 млн 659 тис. 200 грн.

До слова, напередодні керівника Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки відсторонили від посади. Відповідне рішення ухвалив головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. Офіс омбудсмена неодноразово фіксував порушення прав людини та корупційні ризики, зокрема у діяльності керівника Закарпатського ОТЦК та СП.

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Теги: мобілізація шахрайство ТЦК Чернівецька область

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