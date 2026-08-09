«Буде важче, ніж було». Мадяр пояснив, коли завершиться війна з Росією

Командувач Сил безпілотних систем вважає, що Росію необхідно системно позбавляти ресурсів для продовження війни

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним Мадяр у день свого 51-річчя висловився про подальший перебіг російсько-української війни та назвав п'ять умов, за яких, на його думку, Росія втратить можливість її продовжувати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис військового.

Бровді зазначив, що наразі не бачить ознак того, що Росія має намір зупиняти війну. Водночас він наголосив, що нинішня війна стала першою в новітній історії, у якій українці воюють не на боці Росії, а проти неї, захищаючи власну державу.

На думку командувача СБС, завершення війни стане можливим тоді, коли держава-агресор втратить спроможність:

фінансувати бойові дії;

виробляти озброєння;

захищати власний тил;

поповнювати армію живою силою;

підтримувати всередині країни видимість стабільності й контролю.

Саме тому Бровді вважає необхідним системне послаблення цих п'яти складових російської воєнної машини. Таку стратегію він назвав «асиметричним знекровленням» РФ.

Водночас Мадяр попередив, що попереду на українців можуть чекати ще складніші часи. «Буде важче, ніж було», – заявив він, закликавши використовувати проти агресора інтелектуальний і технологічний потенціал України.

Серед ключових переваг українців Бровді назвав інтелект нації, певну технологічну перевагу, прагнення до свободи та історичної справедливості, а також залученість суспільства.

Командувач СБС також заявив, що війна вже повернулася на територію держави, звідки почалася. Він протиставив нинішні удари по російських цілях початковим планам Кремля захопити українську столицю за кілька днів.

Окремо Мадяр звернувся до своєї команди, подякувавши військовим за службу та закликавши їх берегти життя й продовжувати боротьбу. «Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відгодуємо та відбудуємо», – підсумував Бровді.

Нагадаємо, за липень бійці угруповання Сил безпілотних систем, які очолює Бровді, уразили 53755 унікальних ворожих цілей, з них 11609 одиниць особового складу російської армії. Українські військові щодоби знищували в середньому 374 окупантів, що дорівнює повному штурмовому складу ворожого батальйону. У середньому одного російського військового знищували кожні чотири хвилини.