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    Суспільство

    5 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    5 жовтня у світі відзначають Всесвітній день учителів - 5 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    5 жовтня у світі відзначають Всесвітній день учителів

    Сьогодні не можна займатись важкою фізичною працею

    Сьогодні, 5 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день учителів, Міжнародний день лікаря та Міжнародний день архітектора.

    Яке сьогодні релігійне свято

    Православна церква в цей день вшановує пророка Йону і священномученика Фоку Синопського, єпископа. Інші назви свята: «День Іони», «День Фоки», «Фока-вітроградарь», «Листопадна», «Листодер».

    Православні християни 5 жовтня вшановують пам’ять пророка Йона (Іона). Відповідно до Священного Писання, одного разу Господь велів Іону відправитися в місто, щоб проповідувати. Але замість цього він вирішив поїхати в іншу подорож, та сів на інший корабель.

    Під час мандрівки почалася буря, і моряки вирішили кинути жереб, щоб зрозуміти, з чиєї вини до них прийшла біда. Жереб упав на Іону, після чого він зізнався, що порушив Божий указ. Тоді він попросив кинути його в воду — і буря вщухне, що моряки і зробили. У море Іону поглинув великий кит, в череві якого проповідник пробув 3 дні і 3 ночі, безперестанку молячись, після чого був викинутий на берег в цілості й неушкодженості.

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    Також 5 жовтня українці вшановують пам’ять мученика Фоки, який вважається покровителем потопаючих і захисником від пожеж. Він єпископом в зрілі роки і проповідував християнство, йому вдалося навернути до віри безліч язичників. Постраждав під час гонінь, організованих імператором Траяном, який змушував Фоку відректися від своїх переконань.

    Народні прикмети й традиції

    • Якщо у жовтні чути грім, то зима буде без снігу;
    • Якщо ввечері у небі червоний місяць, то буде вітряна погода;
    • Якщо на березі ще тримається листя, то зима буде пізньою;
    • Яка погода на Йона, така буде і весь місяць;
    • Якщо ввечері тепліше, аніж було вдень, то варто чекати штормовий вітер.

    Що не можна робити сьогодні

    • Не можна сваритись, лаятись та кричати;
    • Не можна займатись важкою фізичною працею;
    • Не можна гучно розмовляти та плакати;
    • Не можна виходити з дому до світанку;
    • Не можна вишивати, в'язати та різати тканину.

    Хто 5 жовтня святкує день ангела

    У понеділок, 5 жовтня, іменини відзначають Олександр, Кузьма, Микола, Мартін, Макар, Веніамін, Парасковія та Петро

    свята православна церква традиції
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