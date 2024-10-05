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5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Черемха і клен скинули листя – скоро прийде справжня зима
фото: depositphotos.com

Сьогодні не слід лінуватися і жалітися на долю

5 жовтня – Всесвітній день вчителя, Всесвітній день стомованих хворих та Міжнародний день листоноші. Віряни вшановують день пам’яті святої мучениці Харитини.

Всесвітній день вчителя

5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Це свято було засноване 1994 року ЮНЕСКО для вшанування вчителів у всьому світі та підвищення їхнього статусу. Дата обрана на честь підписання Рекомендації ЮНЕСКО/МОП про становище вчителів 1966 року. Цей день є нагодою для висловлення вдячності вчителям за їхню важливу роботу та внесок у розвиток суспільства. У багатьох країнах проводяться різноманітні заходи, включаючи святкові концерти, нагородження вчителів та інші урочистості.

Всесвітній день стомованих хворих

5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Припадає на першу суботу жовтня. Свято було започатковане 1993 року за ініціативи Міжнародної асоціації стомованих пацієнтів. Метою цього дня є підвищення обізнаності суспільства про проблеми, з якими стикаються стомовані пацієнти, а також надання їм психологічної підтримки. 

Стома – це отвір, який виводять на стінку живота для відведення калових мас, і часто є результатом серйозних захворювань, таких як онкологічні хвороби, коліт або хвороба Крона.

Міжнародний день листоноші

5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Припадає на першу суботу жовтня. Це свято було започатковане 1969 року на XVI Конгресі Союзу листонош, що зібрався в Токіо. Метою цього дня є вшанування праці листонош, які відіграють важливу роль у нашому житті, забезпечуючи доставку кореспонденції та друкованих видань

Яке церковне свято 5 жовтня

5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

5 жовтня у церковному календарі – день пам’яті святої мучениці Харитини. Вона стала символом віри, мужності та незламності перед переслідуваннями. У дитинстві Харитина залишилася сиротою і була вихована благочестивим християнином Клавдієм. Завдяки своїй вірі та доброті вона навернула багатьох людей до християнства.

Під час гонінь імператора Діоклетіана Харитина зазнала жорстоких катувань, але не відмовилася від своєї віри. Вона померла мученицькою смертю 304 року. Її приклад надихає багатьох на мужність і відданість своїм переконанням

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Що не можна робити сьогодні

  • Забороняється лихословити, сваритися.
  • Не можна відмовляти у допомозі тим, хто її просить.
  • Не слід лінуватися і жалітися на долю.

Народні прикмети і традиції

  • Ще листя з берези не опало – чекайте на пізній сніг.
  • У повітрі літає павутина – тепло протримається ще довго.
  • Черемха і клен скинули листя – скоро прийде справжня зима.
  • Мало шишок на сосні – буде тепла зима.

Пам’ятні дати

  • 1143 рік – за Саморським договором Леонське королівство визнає Португалію королівством;
  • 1594 рік – починається повстання під проводом Северина Наливайка;
  • 1762 рік – у віденському Бурґтеатрі відбувається прем'єра опери німецького композитора Крістофа Ґлюка;
  • 1933 рік – режисера Леся Курбаса звільняють з харківського театру «Березіль» за «націоналізм»;
  • 1939 рік – закінчується польсько-німецька війна;
  • 1941 рік – у Києві утворюють Українську національну раду на чолі з Миколою Величківським;
  • 2009 рік – виходить на екрани України фільм «Las Meninas» (режисер Ігор Подольчак).

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Григорій, Дем'ян, Денис, Макар, Матвій, Олександра.

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Теги: церква свята релігія українці православна церква Україна свято

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