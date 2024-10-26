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«Вовина тисяча»: мережа відреагувала на нову ініціативу Зеленського

Надія Карбунар
glavcom.ua
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«Вовина тисяча»: мережа відреагувала на нову ініціативу Зеленського
1000 грн не надто велика сума для допомоги, але в масштабах країни – значні витрати, вважають критики ініціативи
фото з відкритих джерел

У мережі ширяться меми про обіцяну президентом тисячу гривень

Рішення президента Володимира Зеленського щодо виплати всім громадянам України по тисячі гривень від 1 грудня викликало неоднозначну реакцію в українському суспільстві.

Користувачі соцмереж відреагували на ініціативу глави держави з гумором. Вони, зокрема, поширюють різноманітні меми.

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Нагадаємо, ідея «єПідтримки» виникла через те, що Україна отримала закордонну допомогу, на яку навіть не розраховувала. 

Раніше повідомлялося, що Уряд 1 грудня запровадить нову програму фінансової підтримки. Вона передбачає, що кожен українець зможе отримати 1 тис. грн. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Нагадаємо, 15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення, отримає від держави тисячу гривень через додаток «Дія».

У 2022 році гроші з «єПідтримки» можна було витрачати на будь-які продукти чи товари без обмежень. Крім того, можна переказувати гроші на інші карти.

До слова, Україна готує внутрішній план посилення. Зокрема, до роботи над ним планують залучити громадянське суспільство.

Як відомо, станом на 1 липня 2024 року українці заборгували мікрофінансовим організаціям понад 14,5 млрд грн. Від початку року борг збільшився на 5,23 млрд грн (56%).

Так, середня сума мікропозики збільшилась у 1,4 раза, порівнюючи з минулим роком, та сягнула 6776 грн. Майже 4 млн кредитних договорів на загальну суму 26,7 млрд грн було укладено за перше півріччя 2024 року. Кількість договорів за цей період зросла лише на 1,5%, порівнюючи з аналогічним періодом 2023 року.

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Теги: гроші продукти українці Володимир Зеленський Україна президент щеплення

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