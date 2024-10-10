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10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Степан Гафтко
glavcom.ua
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10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Східний чи північний вітер – різко похолодає
фото: depositphotos.com

Сьогодні не можна ходити у ліс

В Україні 10 жовтня відзначають День працівників стандартизації і метрології, а у світі День зору та Всесвітній день боротьби проти смертної кари. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Євлампія та Євлампії.

День працівників стандартизації і метрології

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Це професійне свято було встановлено указом президента України № 910/2002 від 8 жовтня 2002 року. Цей день присвячений вшануванню працівників, які займаються стандартизацією, метрологією та сертифікацією. Їхня робота є надзвичайно важливою для забезпечення точності вимірювань, відповідності продукції стандартам та захисту прав споживачів.

Метрологи, наприклад, перевіряють точність роботи різних приладів, таких як банкомати, медична техніка та побутові лічильники. Від їхньої роботи залежить не лише фінансовий добробут, але й життя людей.

Всесвітній день зору

10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Припадає на другий четвер жовтня. Цей день був започаткований 1999 року з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) для привернення уваги до проблем сліпоти, порушень зору та реабілітації людей з порушеннями зору.

Основна мета цього дня – підвищити обізнаність про важливість збереження зору та профілактики офтальмологічних захворювань. За даними ВООЗ, близько 285 мільйонів людей у світі мають порушення зору, з яких 39 мільйонів є незрячими.

Всесвітній день боротьби проти смертної кари

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Цей день був заснований 2003 року Всесвітньою коаліцією проти смертної кари з метою підвищення обізнаності про необхідність скасування смертної кари у всьому світі. Основна мета цього дня – привернути увагу до порушень прав людини, пов’язаних із застосуванням смертної кари, та сприяти її скасуванню.

На сьогодні понад 100 країн повністю відмовилися від смертної кари на законодавчому рівні. Цього дня проводяться різноманітні заходи, такі як конференції, акції протесту, освітні програми та кампанії в соціальних мережах, щоб підвищити обізнаність громадськості про негативні наслідки смертної кари та підтримати глобальні зусилля щодо її скасування.

Яке церковне свято 10 жовтня

10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

10 жовтня у церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Євлампія та Євлампії. Святі мученики Євлампій і Євлампія були рідними братом і сестрою, які жили на початку IV століття у місті Нікомидія. Вони стали символами віри та відваги для християн усіх часів.Євлампій, дізнавшись про указ імператора Максиміана, який засуджував християн на смерть, висловив своє обурення. Його схопили та поставили перед вибором: відмовитися від віри або зазнати жорстоких катувань.

Євлампій відмовився від віри, але пізніше знову визнав свою віру в Христа. Він зазнав численних катувань, але залишився вірним своїм переконанням. Сестра Євлампія також оголосила себе християнкою і зазнала тих самих мук. Обидва мученики були кинути в розжарену піч, але вижили за Божою ласкою. Зрештою Євлампій був обезголовлений, а Євлампія померла від мук.

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Що не можна робити сьогодні

  • Не слід займатися справами на городі.
  • Забороняється йти до лісу.
  • Не можна лихословити, бажати комусь зла.

Народні прикмети і традиції

  • східний чи північний вітер – різко похолодає;
  • морозу ще не було – зима не прийде протягом наступних 4 тижнів;
  • небо на західному боці чисте протягом всього дня – дощу не буде.

Пам’ятні дати

  • 732 рік – битва при Пуатьє;
  • 1666 рік – правобережні полковники вибирають Петра Дорошенка тимчасовим гетьманом Правобережної України;
  • 1858 рік – за підтримкою Сполучених Штатів починається організована озброєна боротьба за незалежність Куби від Іспанської імперії;
  • 1911 рік – у Китаї валять монархію, Сунь Ятсен проголошує республіку;
  • 1932 рік – У Запоріжжі запускають ДніпроГЕС;
  • 1933 рік – в універсамах США з'являється перший пральний порошок – Dreft;
  • 1940 рік – у Кракові створюють Революційний Провід ОУН на чолі зі Степаном Бандерою;
  • 1943 рік – Джордж Орвелл, англійський письменник, вперше вживає термін «Холодна війна» (есей «Ви і атомна бомба»);
  • 1963 рік – набуває чинності міжнародний Договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі та під водою;
  • 1964 рік – у Токіо починаються XVIII Олімпійські ігри;
  • 2022 рік – відбуваються масові вибухи по всій Україні, у багатьох областях немає електроенергії.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Андрій, Антон, Василь, Кирило, Павло, Сергій, Степан.

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Теги: свято традиції Україна українці релігія церква православна церква

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