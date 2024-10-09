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Reuters повідомив, коли Україна організує другий Саміт миру

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Reuters повідомив, коли Україна організує другий Саміт миру
15-16 червня відбувся перший Глобальний саміт миру
фото: Офіс президента

«Одна з найважливіших цілей цього саміту – досягнення справедливого миру в Україні», – посол України в Туреччині

Україна планує до кінця 2024 року організувати другий Саміт миру за участі Росії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на посла України в Туреччині Василя Боднара.

«Одна з найважливіших цілей цього саміту – досягнення справедливого миру в Україні. Ми не говоримо про формат, коли Україна і Росія сидять одна навпроти одної і Україна прислухається до вимог Росії», – сказав посол.

Боднар зауважив, що саміт не буде прямою двосторонньою зустріччю. За його словами, до нього залучать третіх сторін.

Нагадаємо, радниця глави Офісу президента Дарія Зарівна заявила, що Другий Глобальний саміт миру не відбудеться у листопаді 2024, як очікувалося. 

Однак раніше, президент України Володимир Зеленський повідомив, що має намір провести ще один міжнародний мирний саміт з викладенням свого бачення припинення війни у листопаді.

Нагадаємо, Глобальний саміт миру пройшов 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. На ньому обговорювалась ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір – обмін полоненими та повернення викрадених українських дітей.

За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, запрошення на другий Саміт миру представника Росії, якому передадуть напрацьований план руху до миру, не слід трактувати як початок перемовин з РФ.

Раніше прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков заявив, що наразі Саміту миру за участі Росії не планується, бо його країна не довіряє українській владі. 

Також міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що обговорення щодо проведення другого Саміту миру містить підходи, які є неприйнятними для Росії та «багатьох інших» держав. 

До слова, Сполучені Штати Америки підтримають рішення України залучити Росію до проведення другого Саміту миру, якщо участь представників РФ ініціює українська сторона.

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Теги: саміт Україна війна росія переговори Василь Боднар посол посольство Туреччина

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