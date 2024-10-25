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Київ очолив антирейтинг із порушення закону про мову

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Київ очолив антирейтинг із порушення закону про мову
Загалом в Україні цьогоріч зафіксовано 1808 звернень громадян щодо порушення мовного закону
фото: radiosvoboda.org

Найменше звернень зафіксовано на Рівненщині

Цього року столиця та Київська область потрапили до п'ятірки антирейтингу щодо порушення мовного закону в Україні. У столичному регіоні було зафіксовано понад 706 звернень громадян. Про це свідчать дані Опендатамедіа.

Найменше звернень зафіксовано на Рівненщині.

«1808 звернень громадян щодо порушення мовного закону зафіксовано в Україні цьогоріч. Це у 1,7 рази менше, ніж за аналогічний період минулоріч. Найбільше українці скаржаться на відсутність української версії сайта – 29%. Обслуговування російською мовою стало причиною скарг у 16% звернень. Ще 14% порушень повʼязані з рекламою», – йдеться в повідомленні.

Київ очолив антирейтинг із порушення закону про мову фото 1

Також зазначається, що цього року антирейтинг порушень мовного закону очолили:

  • Київ – 706 звернень;
  • Одещина – 326;
  • Харківщина – 149;
  • Дніпропетровщина – 148;
  • Київщина – 77.

«Звернень поменшало, водночас покарань за ними стало більше. Так, 216 протоколів було складено на порушників мовного закону цьогоріч. Це вже у 1,7 рази більше, ніж за весь 2023 рік. Наразі вже накладено 64 штрафи та винесено 91 попередження», – додали автори проєкту.

Нагадаємо, мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що на зміну лагідній українізації прийшла наступальна. Кремінь зауважив, що наступальна українізація передбачає суворий контроль за дотриманням мовного закону в усіх без винятку сферах суспільного життя на території України.

Омбудсмен зазначив, що раніше в повному обсязі не працювала стаття, яка передбачає обов’язковість української мови у сфері культури. Однак, за його словами, ситуація змінилася: вже є інструменти для моніторингу, контролю та покарання.

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Теги: Тарас Кремінь українці Київщина мова

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