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«Так страшно мені ще не було». Зіркова спортсменка була поруч з епіцентром обстрілу Одеси

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Так страшно мені ще не було». Зіркова спортсменка була поруч з епіцентром обстрілу Одеси
32-річна Терлюга є срібною призеркою Олімпіади-2020 у Токіо, а також неодноразовою чемпіонкою Європи
фото з відкритих джерел

«Я вже по-іншому сприймаю такі атаки, бо не хочу для нашої дитини такого життя. Співчуваю всім, хто постраждав від атаки»

Українська каратистка Анжеліка Терлюга розповіла, як пережила чергову атаку РФ на Одесу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соцмережі спортсменки.

«Так страшно мені ще не було... Дуже близько і голосно було... Я вже по-іншому сприймаю такі атаки, бо не хочу для нашої дитини такого життя. Співчуваю всім, хто постраждав від атаки. Я плачу від того, що діється. Ти сидиш у паркінгу з маленькою дитиною та собакою і просто не розумієш що, як, куди, де цей кінець… Де взяти сили та рішення», – написала Терлюга.

«Так страшно мені ще не було». Зіркова спортсменка була поруч з епіцентром обстрілу Одеси фото 1
скриншот: instagram.com/anzhelika_terliuga

32-річна Терлюга є срібною призеркою Олімпіади-2020 у Токіо, а також неодноразовою чемпіонкою Європи.

Нагадаємо, у 2021 році каратистка Анжеліка Терлюга через Олімпіаду в Токіо відклала весілля на осінь. Церемонія, як вона зізналася, вимагала навіть більше зусиль, ніж підготовка до Ігор-2020. З нареченим, Володимиром Зарецьким, вони спочатку сходили до рагсу, де були присутні лише найближчі родичі, а вже на вихідні влаштували пишне свято.

Так, у 2022 році Терлюга стала чемпіонкою Європи-2022 у Туреччині. Українка змагалася у ваговій категорії до 55 кг. На шляху до сутички за титул чемпіонки Європи каратистка розгромила іспанку Карлоту Фернандес (9:0) і здолала хорватку Ему Сґарделлі (3:1), а у чвертьфіналі не залишила шансів азербайджанці Мадіні Садіґовій (8:0).

До слова, у 2023 році каратистка Анжеліка Терлюга після великого скандалу не змогла пробитися до фіналу чемпіонату світу, який триває в угорському Будапешті.

Як відомо, ввечері 3 березня російська армія завдала удару по Одесі. Внаслідок обстрілу є пошкодження житлових будинків. Четверо людей постраждало. Рятувальники показали кадри руйнувань. 

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Теги: вихідні весілля Анжеліка Терлюга свято соцмережі карате ракетна атака

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