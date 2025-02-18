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У Києві відбудуться безоплатні лекції та екскурсії: одна з них – спеціально для ВПО

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві відбудуться безоплатні лекції та екскурсії: одна з них – спеціально для ВПО
Лекторій «Становлення сучасної Оболоні» розповість про історію Оболоні з моменту її створення до сьогодення
фото: glavcom.ua

Учасники отримають підтвердження реєстрації повідомленням на електронну пошту та телефонним дзвінком

На цьому тижні у Києві знову відбудуться безплатні лекції та екскурсії, одну з яких підготували спеціально для ВПО, а ще одна адаптована для людей із порушеннями слуху. Про це повідомляє Управління туризму та промоцій КМДА.

Заходи проходитимуть 20, 22 та 23 лютого. Реєстрація на них – обов'язкова, адже кількість місць обмежена. Після реєстрації учасники отримають підтвердження повідомленням на електронну пошту та телефонним дзвінком. Місця зустрічей вказані в реєстраційних анкетах.

Розклад подій

Екскурсія «Нивські етюди»

Екскурсія «Нивські етюди» (адаптована для людей із порушеннями слуху), під час якої учасники прогуляються вулицями мікрорайону Нивки та дізнаються про цю історичну місцевість, видатних політиків і науковців, які тут жили й працювали, та чиїми іменами названі вулиці. Також учасники побачать твір мистецтва відомої художниці-шістдесятниці.

Увага! Екскурсія триватиме в супроводі перекладача жестової мови.

Дата та час: 20 лютого, четвер, 13:00.

Реєстрація за посиланням.

Лекторій «Ті, що єднають береги»

Учасники заходу зможуть поринути в історію Києва, збудованого на берегах Дніпра. Дізнатися, як у давнину єднали правий і лівий береги, хто створював і контролював переправи. А також про перші мости, що стали інженерними досягненнями свого часу. Довідатися про видатних архітекторів, сучасні мостові переходи через Дніпро та про важливу роль, яку відіграють у житті міста ті, що єднають береги.

Дата та час: 20 лютого, четвер, 15:00.

Реєстрація за посиланням 

Лекторій «Становлення сучасної Оболоні»

Під час заходу учасники дізнаються про історію Оболоні з моменту її створення до сьогодення, а також про видатних особистостей, пов’язаних із цією місцевістю.

Дата та час: 22 лютого, субота, 14:00.

Реєстрація за посиланням. 

Екскурсія «Меценати Києва» (для внутрішньо переміщених осіб)

Під час екскурсії можна буде дізнатися про традиції благодійництва та про відомі родини меценатів Києва, які жили в місті більше століття тому. Також зможуть оцінити їхній внесок у збереження музейних цінностей, коли меценати перетворювали власні оселі на музеї чи молитовні будинки.

Дата та час: 23 лютого, неділя, 12:00.

Реєстрація за посиланням

Екскурсія «Святошинське намисто»

Учасники й учасниці якої почують багато цікавих фактів про розбудову Святошинського району. Ці історії, немов намистинки в ланцюзі історичних подій, пов’язують місцевість із давніми київськими святинями, розвитком курортної справи, ідеєю підкорення неба та з особистостями, які відіграли важливу роль у розвитку авіації.

Дата та час: 23 лютого, неділя, 13:00.

Реєстрація за посиланням.

Організатори наголошують, що еєстрація на екскурсії – обов’язкова, кількість місць обмежена. Учасники отримають підтвердження реєстрації повідомленням на електронну пошту та телефонним дзвінком.

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Теги: Київ Дніпро музеї реєстрація традиції намисто

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