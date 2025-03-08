Міноборони повідомило, скільки жінок перебуває на передовій

Жінки у ЗСУ мають рівні права з чоловіками на зайняття посад, кар'єрне зростання та військові звання

Станом на 1 січня 2025 року у Збройних Силах України служать понад 70 тисяч жінок, з них понад 5,5 тисяч – безпосередньо на передовій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заступника міністра оборони – бригадного генерала юстиції Сергія Мельника.

«Понад 5 500 військовослужбовиць наразі перебувають безпосередньо на передовій. Загалом станом на 1 січня 2025 року в ЗСУ служать понад 70 000 жінок. Це на 20% більше, ніж 2022 року. Держава адаптує політику соціального захисту, щоб забезпечити їхні права та рівні можливості», – зазначив Мельник.

Він також уточнив, що жінки у ЗСУ мають рівні права з чоловіками на зайняття посад, кар'єрне зростання та військові звання.

Раніше президент України Володимир Зеленський привітав українок з Міжнародним днем боротьби за права жінок і мир.

Зазначимо, питання щодо статусу 8 березня як вихідного дня та доцільності його святкування набуває нового значення в контексті прагнення країни відійти від радянської спадщини. Та, не зважаючи на це, у квіткових магазинах та вуличних точках продажу у Києві з’явився великий вибір сезонних квітів. «Главком» підготував фоторепортаж про те, як квітковий бізнес реанімує радянське свято.

Також ювелірні крамниці заманюють покупців величезними знижками напередодні 8 березня.

Нагадаємо, що 14 лютого 2023 року частина депутатів Верховної Ради України запропонувала внести до Кодексу законів про працю України певні зміни, які стосуються встановлення українських свят.

Зокрема, там йшлося про скасування свята 8 Березня (Міжнародний жіночий день). Законопроєкт №9009 був зареєстрований в парламенті, але все ще перебуває на опрацюванні у комітеті. Згодом на порталі «Дія» створили опитування щодо долі 8 березня в Україні. Майже 62% українців проголосували за те, щоб залишити Міжнародний жіночий день вихідним.

Також популярність Міжнародного жіночого дня 8 березня в Україні останнім роками знижувалася – з 49% у 2017 році до 21% у 2024 році. У 2025 році позитивне ставлення змінилося в рамках похибки вибірки – до 23%. Про це свідчать дані опитування КМІС.