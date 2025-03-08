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Як змінилося ставлення українців до 8 березня: опитування зафіксувало тренд

Наталія Антонюк
glavcom.ua
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Як змінилося ставлення українців до 8 березня: опитування зафіксувало тренд
Квітковий бізнес реанімує радянське свято
фото: glavcom.ua

На Сході України радянське свято все ще популярне серед 40% українців

Популярність Міжнародного жіночого дня 8 березня в Україні останнім роками знижувалася – з 49% у 2017 році до 21% у 2024 році. У 2025 році позитивне ставлення змінилося в рамках похибки вибірки – до 23%. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані опитування КМІС.

«Це може свідчити про певне стабілізування ставлення до свята після періоду різкого падіння», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають соціологи, для частини українців 8 березня залишається важливим святом. Є також певна регіональна диференціація за регіоном, в якому респондент проживав до початку повномасштабної війни: на Заході свято популярне серед 6% населення, в Центрі серед 24%, на Півдні – 32% і на Сході – 40%. Стать і вік не впливають на популярність цього свята.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування серед 1000 респондентів 4-9 лютого 2025 року. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій). Також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Президент України Володимир Зеленський привітав українок з Міжнародним днем боротьби за права жінок і мир. 

Зазначимо, питання щодо статусу 8 березня як вихідного дня та доцільності його святкування набуває нового значення в контексті прагнення країни відійти від радянської спадщини. Та, не зважаючи на це, у квіткових магазинах та вуличних точках продажу у Києві з’явився великий вибір сезонних квітів. «Главком» підготував фоторепортаж про те, як квітковий бізнес реанімує радянське свято. 

Також ювелірні крамниці заманюють покупців величезними знижками напередодні 8 березня. 

Нагадаємо, що 14 лютого 2023 року частина депутатів Верховної Ради України запропонувала внести до Кодексу законів про працю України певні зміни, які стосуються встановлення українських свят.

Зокрема, там йшлося про скасування свята 8 Березня (Міжнародний жіночий день). Законопроєкт №9009 був зареєстрований в парламенті, але все ще перебуває на опрацюванні у комітеті. Згодом на порталі «Дія» створили опитування щодо долі 8 березня в Україні. Майже 62% українців проголосували за те, щоб залишити Міжнародний жіночий день вихідним. 

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Теги: соцопитування свято 8 березня

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