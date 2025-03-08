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Президент привітав українських жінок зі святом

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Президент привітав українських жінок зі святом
Володимир Зеленський подякував жінкам за стійкість, яка щодня зміцнює Україну
фото: Офіс президента

Сьогодні, 8 березня відзначається Міжнародний день боротьби за права жінок

Президент України Володимир Зеленський привітав українок з Міжнародним днем боротьби за права жінок і мир. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«На передовій і в тилу, у лікарнях, школах, в оборонці та бізнесі – усюди є наші українські жінки. Кожна на своєму місці, ви примножуєте нашу спільну силу, допомагаєте, рятуєте, захищаєте, підтримуєте тих, хто поруч, надихаєте та ведете вперед. Сьогодні Міжнародний день боротьби за права жінок і мир. Але кожен день – ваш день. І кожен день має стати днем миру. Героїчні. Сильні. Професійні. Рішучі. Дякуємо за вашу стійкість, яка щодня зміцнює Україну», – написав він.

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Нагадаємо, сьогодні, 8 березня відзначається Міжнародний жіночий день, повна назва якого Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир (рішенням ООН від 1977 року).

Дню боротьби за права жінок передували рухи суфражисток, активісток і робітниць, які наприкінці ХІХ століття – на початку ХХ виборювали свої права у всьому світі.

8 березня 1857 року у Нью-Йорку робітниці-текстильниці вийшли на страйк із вимогами рівної з чоловіками оплати праці, покращення умов праці та 10-годинного робочого дня. Через 51 рік, 8 березня 1908 року, тисячі жінок у Нью-Йорку вимагали виборчого права, протестували проти важких умов праці та праці дітей.

Щорічні протести сприяли тому, що 1909 року в США встановлюють жіночий день (28 лютого 1909 року), покликаний щороку акцентувати увагу на правах жінок проводити марші та різні просвітницькі акції.

Потім цю ініціативу підхопив загальносвітовий жіночий рух, а 1910 року у Копенгагені пролунала пропозиція встановити Міжнародний день боротьби за права жінок.

Перший Міжнародний жіночий день було проведено 19 березня 1911 року з вимогами для жінок права голосу і займати державні посади, права на працю та припинення дискримінації на роботі.

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Теги: 8 березня жінка Володимир Зеленський свято

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