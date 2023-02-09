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9 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
9 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 лютого в усьому світі відзначається Міжнародний День стоматолога
фото: Pixabay

У цей день не рекомендується дарувати подарунки

Сьогодні, 9 лютого, відзначається Міжнародний день стоматолога та Міжнародний день піци. Також у цей день православні віряни згадують перенесення святих мощей Іоанна Златоуста з Коман у Константинополь у 438 році.

Яке сьогодні свято в Україні та світі

Щороку 9 лютого світ відзначає Міжнародний день піци. У тому вигляді, у якому ми знаємо і любимо піцу, вона вперше з'явилася в італійському місті Неаполь ще в 1830-их роках.

Однак деякі кулінарні експерти запевняють, що її історія налічує тисячоліття, адже коржами з начинками ласували ще в античні часи.

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Також 9 лютого у світі святкують День стоматолога. Свято пов'язують зі Святою Аполлонією, яка 9 лютого 249 року прийняла мученицьку смерть. У 300 році Аполлонія була канонізована як свята мучениця.

Аполлонію, дочку видатного александрійського чиновника, що вірила в Христа, піддали жорстоким тортурам, вимагаючи зречення від християнства. Жінці вирвали зуби і погрожували спалити живою. Аполлонія попросила її розв'язати і кинулася у вогонь. Страждання мучениці так вразили її сучасників і нащадків, що народилася легенда про те, що варто тільки вимовити ім'я Аполлонії, помолитися їй – і зубний біль вщухне.

Яке сьогодні релігійне свято

9 лютого всі православні християни вшановують пам’ять Іоанна Златоуста, відомого також як архієпископ Константинопольський. Цей святий є одним із найбільш шанованих у православ’ї, він прославився добрими справами.

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Іоанну Златоусту молилися, просячи додати розуму, допомогти в духовному розвитку, пошуку себе, добробуту в родині. Архієпископа також вважають заступником людей, які у відчаї й перебувають на роздоріжжі.

Традиції, обряди та звичаї

На Русі 9 лютого традиційно готували поминальну трапезу. До неї входили узвар, пиріжки з начинкою з риби, м’яса, грибів, капусти, і рисова каша.

Якщо погодні умови дозволяли (не було міцних морозів або сильної сніжної хуртовини), то частину обіду відносили на цвинтар і залишали на могилах померлих родичів або роздавали як милостиню жебракам біля храму.

Також із давніх часів у слов’ян повелися забобони, що в день Златоуста нікому не можна робити подарунків, інакше річ неодмінно зіпсується, розірветься або поламається. Але найстрашніше, що може статися біда – як з дарувальником, так і з одержувачем подарунка.

Заборони

  • У цей день не можна різати шкіру і обпалюватися. Варто оберігати себе від будь-яких можливих травм на роботі та вдома.
  • На Златоуста заборонено робити покупки.
  • Також не рекомендується в цей день дарувати подарунки.
  • 9 лютого варто відмовитися від миття голови.

Народні прикмети       

  • Сліпучо-білий місяць – до холодів, червона – до вітру.
  • Якщо після хуртовин на снігових заметах закруглені гребені, а на полях хвилями лежить сніг, то буде хороший урожай.
  • Хмари проти вітру пливуть – до снігу.
  • Скло запітніло – до тепла.

Іменини

9 лютого День ангела відзначають: Іван, Йосип, Дмитро, Петро.

Теги: свято традиції свята

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