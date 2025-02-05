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Що робити людям без другої половинки на День закоханих: поради

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Якщо ви залишились самотніми в День закоханих, це не привід сумувати
фото з відкритих джерел

Усі ці прикраси й сердечка – лише декорації, які зникнуть уже на наступний день, тому можна проживати цей день, як звичайний

Вважається, що День святого Валентина, що щороку відзначають 14 лютого, для тих, хто без пари – нервовий період. Адже всюди романтичний флер, солодкі привітання, натовпи в магазинах і дуже багато акценту на любові, а ти залишився один на свято. Але не завжди люди без пари сумують та переймаються з цього приводу.

«Главком» зібрав ідеї та поради, як не занудьгувати в День закоханих та як провести цей день:

Перше, що важливо пам'ятати – кохання не обмежується стосунками з кимось іншим. Безумовно, партнер може бути важливою частиною життя, але справжню любов слід обов'язково проявляти до самого себе. День Святого Валентина – це чудова можливість зробити акцент на собі. 

Свято випало на п'ятницю, тож якщо це можливо – краще взяти вихідний і влаштувати собі ідеальний день. Наприклад, прокинутися без будильника, сходити на масаж або тренування, поснідати в улюбленому кафе. Насолодитися кращим видом на твоє улюблене місто.

Можна провести вечір з друзями за цікавими розмовами або настільними іграми. Ідеальний день складається з простих речей, які надихають нас посміхатися і бути щасливішим. Наприклад, можна влаштувати вечірку з друзями, які також не мають пари. Це буде такий собі клуб одинаків, де ви зможете пограти в настільні ігри, подивитися якусь комедію чи приготувати смачну вечерю.

Ще один варіант, як провести День Закоханих самому та не сумувати – можна купити квитки на одразу декілька фільмів на один вечір. Та провести цілий день в кінотеатрі.

Що робити людям без другої половинки на День закоханих: поради фото 1

Якщо тебе дратують усі ці парочки, пестощі на людях, романтичні фільми і стрічки соцмереж, всіяні квітами, не варто сильно злитись, адже на наступний день це все зникне. Не варто ненавидіти всіх за те, що вони люблять і хочуть висловити свої почуття.

Краще візьми і напиши тому, кого любиш і за що ти його чи її любиш. Любов це не завжди про стосунки. Зізнаватися в коханні можна навіть роботі, друзям, колегам, керівникам чи родичам.

Ідеї, як провести 14 лютого без пари:

  • Сиди вдома і насолоджуйся вихідним, пожираючи смаколики та нові цікаві серіали;
  • Проведи час із сім’єю чи друзями;
  • Влаштуй романтичну вечерю для себе – свічки, улюблена їжа, класний фільм, гаряча ванна, драйвова чи розслаблююча музика для атмосфери;
  • Зроби собі подарунок, про який давно мрієш;
  • Піди на побачення;
  • Проведи час із користю (спорт, хобі, хатні справи);
  • Влаштуй собі коротку подорож.

Усі ці прикраси й сердечка – лише декорації, які зникнуть уже на наступний день, тому на це можна не звертати уваги. Можна проживати цей день, як звичайний. 

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Теги: свято подарунок поради День Святого Валентина

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