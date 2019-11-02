У Харкові звільнили поліцейських, які каталися на викраденій у Києві автівці
Керівника харківських копів звільнено із займаної посади
Двоє харківських поліцейських, які їздили на червоній Mazda, яка була викрадена у киянина півроку тому, звільнені з лав поліції.
Також за результатами службового розслідування керівник територіального підрозділу, у підпорядкуванні якого знаходився один з поліцейських, звільнений із займаної посади. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Харківській області.
Нагадаємо, що 25 жовтня із письмовою заявою до слідчого управління обласного главку харківської поліції звернувся житель Києва. Він вказав, що влітку цього року у столиці невідомі викрали його автомобіль, та заявив, що працівники харківської поліції причетні до керування викраденим транспортним засобом.
За розпорядженням керівництва ГУНП в Харківській області, для з’ясування можливої причетності працівників харківської поліції до вчинення кримінального правопорушення було призначено службове розслідування.
В результаті, відповідно до наказу ГУНП в Харківській області, двоє поліцейських звільнені з лав поліції, керівник міського відділу поліції – із займаної посади.
Нагадаємо, киянин Максим Шкварко власними силами зміг знайти свою автівку Mazda 6, яку у нього викрали ще в червні, однак повернути її собі не міг, оскільки на його машині каталися харківські поліцейські. У поліції було призначено службове розслідування. Також цією справою зайнялося Державне бюро розслідувань.