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    Події в Україні

    У Харкові звільнили поліцейських, які каталися на викраденій у Києві автівці

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    Викрадений у Києві автомобіль&nbsp;<span>Mazda трохи переробили і замінили на ньому номери</span> - У Харкові звільнили поліцейських, які каталися на викраденій у Києві автівці
    Викрадений у Києві автомобіль Mazda трохи переробили і замінили на ньому номери
    Фото: kharkov.comments.ua

    Керівника харківських копів звільнено із займаної посади

    Двоє харківських поліцейських, які їздили на червоній Mazda, яка була викрадена у киянина півроку тому, звільнені з лав поліції.

    Також за результатами службового розслідування керівник територіального підрозділу, у підпорядкуванні якого знаходився один з поліцейських, звільнений із займаної посади. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Харківській області.

    Нагадаємо, що 25 жовтня із письмовою заявою до слідчого управління обласного главку харківської поліції звернувся житель Києва. Він вказав, що влітку цього року у столиці невідомі викрали його автомобіль, та заявив, що працівники харківської поліції причетні до керування викраденим транспортним засобом.  

    За розпорядженням керівництва ГУНП в Харківській області, для з’ясування можливої причетності працівників харківської поліції до вчинення кримінального правопорушення було призначено службове розслідування.

    В результаті, відповідно до наказу ГУНП в Харківській області, двоє поліцейських звільнені з лав поліції, керівник міського відділу поліції – із займаної посади.

    Нагадаємо, киянин Максим Шкварко власними силами зміг знайти свою автівку Mazda 6, яку у нього викрали ще в червні, однак повернути її собі не міг, оскільки на його машині каталися харківські поліцейські. У поліції було призначено службове розслідування. Також цією справою зайнялося Державне бюро розслідувань.

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