Антициклон Ines накриє Україну: якої погоди очікувати найближчими днями

У понеділок у столиці буде +22°, +23°

Масштабний антициклон Ines 9 та 10 серпня визначатиме суху погоду в більшості країн Європи, включно з Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на синоптикиню Наталку Діденко.

9-10 серпня по всій країні пануватиме сонячна погода. Невеликі винятки можливі: вночі місцями дощитиме на Житомирщині, Чернігівщині та Київщині, а в неділю ввечері локальні опади очікуються у деяких західних областях.

«Температура повітря в Україні вночі коливатиметься в межах +14, +19°, на півдні до +20°, +22°, а в денні години повсюди буде комфортно тепло, +25°, +29°, у центральних областях подекуди до +30°, у південній частині ще спекотно, +30°, +33°», – зауважує Діденко.

Синоптикиня наголошує, що у Києві найближчої ночі та 9 серпня вранці є ймовірність невеликого дощу, а вдень та впродовж доби в столиці домінуватиме суха повітряна маса. Повітря вночі в Києві буде свіжим – +14°, +16°. Вдень очікується +25°, +27°.

Діденко додає, що у понеділок 11 серпня у столиці посвіжішає до +22°, +23°, надалі по тижню знову +25°, +27° і сонячно.

Нагадаємо, 8 серпня, згідно з прогнозом синоптиків, в Україні антициклон зумовить погоду без опадів з мінливою хмарністю. Вітер північно-східний, на заході країни південно-східного напрямку, 5-10 м/с.