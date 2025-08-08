В Україні сонячно та без опадів: погода на 8 серпня

В Україні не очікується опадів

У п'ятницю, 8 серпня в Україні синоптики прогнозують спекотну погоду. Без опадів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, в Україні антициклон зумовить погоду без опадів з мінливою хмарністю. Вітер північно-східний, на заході країни південно-східного напрямку, 5-10 м/с.

Температура в більшості областей очікується досить комфортною, на більшості території вночі 9-14°, вдень 22-27°, навіть на півдні та південному сході країни спека трохи послабшає, тому там вночі 16-21°, а в денні години 26-31°

На Київщині та в столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 22-27° у Києві вночі 12-14°, вдень 24-26°.

Цього тижня, з 4 по 10 серпня у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, 6 серпня у Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва: починає працювати виставка «Іван Марчук. Пробудження».

9 серпня Музей гетьманства запрошує на пішохідну екскурсію «Стежками козацького Подолу». Театр на Подолі запрошує на виставу «Золоті дівчата».Театр на Михайлівській пропонує відвідати виставу «Кефір, зефір і кашемір».

Для любителів музики цього тижня підготували свої концерти Max Barskih, Руслана, також відбудеться музичний вечір просто неба від «Люкс ФМ» із Олею Поляковою.