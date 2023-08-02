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Лідер руху «Демсокира» розповів, чому змінив ставлення до Зеленського

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Лідер руху «Демсокира» розповів, чому змінив ставлення до Зеленського
Раніше Юрій Гудименко виступав проти президентства Володимира Зеленського та активно його критикував
фото з відкритих джерел

«Ми завжди потребували президента-русофоба»

Військовослужбовець Збройних сил України та лідер руху «Демсокира» Юрій Гудименко, який раніше критикував президента України Володимира Зеленського, в інтерв'ю «Главкому» пояснив, чому зараз змінив своє ставлення до керманича держави.

Гудименко заявляє, що зміна ставлення відбулося паралельно із зміненням політичної політики самого Зеленського. Він пояснив, що у партії «Демократична сокира» є своя ідеологія: висока оборонна здатність України, розвиток збройного виробництва, вступ у НАТО, розуміння того, що Росія рано чи пізно нападе повним фронтом.

«І коли приходить президент, який починає говорити про мирні ініціативи, розведення військ, скорочує програми на обороноздатність, звичайно ми будемо проти. Але коли це змінюється – змінюється і наше відношення. Все максимально просто. Ми завжди потребували президента-націоналіста. Президента, ну якщо хочете, русофоба. Президента, який буде воювати з Росією до останнього, тому що тільки так можна перемогти Росію», – наголосив Гудименко.

Політичний діяч нагадав, що перші роки президентства Зеленський не демонстрував таких наративів.

«Були закриті оборонні проєкти, було розведення військ, вступу до НАТО не приділялося жодної уваги у перші роки. Ми ж все це пам'ятаємо. Ми всі це знаємо. Знову він змінить свої думки – і наша позиція знову зміниться. Тому що ідеологія є. Тобто вона є базисом. І якщо якийсь політик задовольняє цю ідеологію, якщо він приймає відповідні кроки, постулює якісь речі відповідно цій ідеології, він для нас ок. Якщо він робить якийсь інші речі – він для нас не ок. І особистість його у даному разі нам абсолютно не цікава. Тільки ідеї, тільки справи. Тільки погляд на світ, який нас оточує», – заявив Гудименко.

Гудименко заявив, що в Україні більшість людей люблять або не люблять якихось політиків «просто по факту».

«Тільки незначна кількість українців здатна сказати, що оця ідея – правильна, оця – неправильна, за оцю ми можемо і будемо критикувати, а цю ми будемо підтримувати. На жаль, це рідкість. І це насправді шкодить, тому що політик – це, як би це дивно не звучало, все ж таки важлива професія для будь-якої держави. І коли людина стикається виключно з хейтом, вона почне, скоріш за все, шукати іншу роботу. Прийдуть люди, які просто будуть грабувати і їм той хейт просто до лампочки, тому що це не робота для них. Це бізнес», – наголосив Гудименко.

Нагадаємо, що декілька років тому Юрій Гудименко в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» пояснив основну ціль кампанії проти Зеленського. Однією з причин «повстання» проти Зеленського була його відданість голові Офісу президента Андрію Єрмаку.

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Теги: війна політика Володимир Зеленський Юрій Гудименко

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