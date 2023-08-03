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Портников розповів, як російська влада пояснить своїм громадянам поразку від України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Портников розповів, як російська влада пояснить своїм громадянам поразку від України
За словами Портникова, Кремль переконуватиме росіян у тому, що країна та її громадяни нічого не втратили у війні проти України
фото з відкритих джерел

«Путіну дадуть Героя, і скажуть, що він врятував Росію»

Коли Росія програє війну, то швидше за все почне виправдовуватися перед своїми громадянами та шукати винного. Про це у відеоінтерв’ю «Главкому» розповів український публіцист, письменник, журналіст Віталій Портников.

За словами журналіста, основні тези РФ особливо не відрізнятимуть від тих, що існують зараз. «Що говорять російські керівники, коли відбувається поганий чи дуже поганий сценарій? Вони говорять своїм співвітчизникам: «Ну, ви бачите, ми намагалися повернути землю історичної Росії, але проти нас весь варварський світ, проти нас бандитський Захід з його гей-парадами, з його розмиванням моральних цінностей. Вони озброїли нацистів, вони не дали можливість російським людям возз'єднатися. Ну, нічого. У майбутньому ми повторимо. «Мы можем повторить». Ми зробимо висновки з того, що ми не змогли звільнити російську землю від ворога. Ми будемо переозброювати нашу країну. Ми будемо знаходити можливості дестабілізувати ворога. Ми знайдемо винних, умовно кажучи, Шойгу і Герасимова. Або Пригожина і Стрєлкова», – каже Портников.

За словами Портникова, росіян переконуватимуть у тому, що країна та її громадяни нічого не втратили у війні проти України. А кожну поразку РФ подаватиме для жителів Росії як велику перемогу.

«У Бєлгородській області, чи у Воронезькій, чи у Новосибірській є ворог? Немає! А повірте нам, якби ми не почали спецоперацію, якби ми не зупинили нацистів, якби ми не зруйнували їхні військові полігони, якби ми не знищили величезну кількість їхніх військових, тисячі людей, які зараз у могилах по всій землі історичної Росії, яку помилково називають Україною, якби ми їх всіх не вбили, не розбомбили, якби не відкинули цю територію у 18 сторіччя, (подумайте, скільки їм потрібно буде десятиліть, щоби піднятися і відновити все те, що ми зруйнували), вони були би вже тут. Вони були би вже у Брянську, Воронежі, у Новосибірську, у Москві. Вони ніколи не прийдуть. Не прийдуть, тому що вони вже мертві. Не прийдуть, тому що вони бідні. Не прийдуть, тому що ми зруйнували їхні військові заводи. Вони не зможуть нас вбити, тому що ми знищили їхні біотехнологічні лабораторії. Сьогодні, у цей день, ми ухвалили рішення про те, що ми присвоюємо Путіну Володимиру Володимировичу, який врятував нас від цієї небезпеки, звання героя Росії». От вам приблизний виступ у день, коли все може призупинитися», – пояснив він. 

Як зазначає публіцист, сподіватися на те, що Україна зможе як суверенна держава проіснувати поруч з Російською Федерацією без вступу у НАТО – це помилка.

«Нам необхідні гарантії безпеки від цивілізованого світу. Безпеки, а не допомоги. Вступ до Північноатлантичного Союзу гарантує нам можливість існування як нормальної, демократичної, європейської держави. Небагатої, не дуже успішної перші десятиріччя, тому що просто ми дійсно зруйновані і руйнація відбувається у ці хвилини, коли ми з вами говоримо в інтервалах повітряних тривог. Але держави, яка буде впевненою у майбутньому своїх дітей», – розповів журналіст.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін має значні резерви з точки зору кількості солдатів. Враховуючи останні укази про мобілізацію та підвищення призовного віку в Росії, Кремль зможе вести загарбницьку війну ще 2-3 роки.

До слова, українці дуже давно, не тільки у радянський час, але й у часи Російської імперії виконували в армії важливу функцію організації, до якої росіяни наразі абсолютно не здатні.

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Теги: росія Віталій Портников війна путін росіяни

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