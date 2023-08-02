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Співробітники п’ятизіркового готелю в Туреччині відгамселили стільцями росіянина (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Співробітники п’ятизіркового готелю в Туреччині відгамселили стільцями росіянина (відео)
Співробітники готелю побили росіянина, коли той поліз у бійку
фото скріншот відео

У росіянина безліч відкритих ран, синців та травма голови

Співробітники п’ятизіркового готелю в Туреччині побили стільцями російського туриста. Про це повідомляє телеграм-канал Shot.

Як зазначає видання, співробітники готелю побили росіянина, коли той поліз у бійку. У місцевій лікарні йому металевими скобами скріпили розсічену шкіру на голові, помазали мазями і зробили укол.

Shot повідомляє, що хлопець із Єгор'євська Микита полетів зі своєю дівчиною та сестрою відпочивати у Loxia Comfort Club у Сіді. Першого дня щаслива компанія пішла до ресторану при готелі, де Микита ув’язався у бійку. Прийшла охорона та адміністратор.

У туристів полетіли стільці. У росіянина безліч відкритих ран, синців та травма голови, він на денному стаціонарі у місцевій лікарні.

Сек'юріті відсторонили від роботи на час перебування росіян у готелі. А як компенсацію запропонували бунгало на пляжі, 25 хв безкоштовного масажу та безкоштовне відвідування a la Carte ресторану, який і так входить у путівку.

Раніше повідомлялося, що у курортному селищі Чорногорії поблизу Будви п’яні росіяни влаштували погром.

Теги: Туреччина росіяни травма охорона пляжі

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