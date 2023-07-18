Пошкодження Кримського мосту: реакція Китаю

«Позиція Китаю щодо української кризи послідовна та зрозуміла»

У Міністерстві закордонних справ Китаю, коментуючи вчорашню атаку на Кримський міст, заявили, що сторони російсько-української війни мають утриматися від нападу на «цивільні об'єкти». Про це передає China News.

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«Позиція Китаю щодо української кризи послідовна та зрозуміла. Ми сподіваємося, що всі сторони візьмуть на себе зобов'язання щодо політичного врегулювання кризи та спільно сприятимуть пом'якшенню ситуації. Китай вважає, що відповідні сторони повинні утримуватися від нападу на цивільні об'єкти, забезпечувати безпеку цивільних осіб та дотримуватись міжнародного гуманітарного права», – сказала представниця міністерства Мао Нін.

Нагадаємо, що унаслідок падіння прольоту Кримського мосту 17 липня щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала. Представник окупаційної влади Криму, губернатор Сергій Аксьонов закликав кримчан відкласти поїздки через міст та в цілях безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут через «нові регіони», як він називає окуповані території України.

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У Службі безпеки України заявили, що розкриють всі деталі атаки на Кримський міст після перемоги України у війні проти Росії.