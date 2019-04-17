Арсен Мірзоян зіграє благодійний концерт у Києві, щоб допомогти хворій дитині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Цього разу улюблені пісні можна буде почути в новому акустичному звучанні

2 травня у Caribbean Club Concert Hall відбудеться благодійний концерт Арсена Мірзояна. Зібрані кошти підуть на допомогу Денису Терещуку, який потребує пересадки кишківника.

12-річний Денис усе своє життя страждає від вродженої патології судин, яка призвела до втрати 90% кишківника. Постійні дієти та лікування підтримували стан стабільним, але восени 2018 року після сильного приступу він потрапив до лікарні, де переніс 9 важких операцій. Хлопцю було встановлено діагноз — некроз кишківника та прийняте рішення видалити більшу його частину. Довгий період часу дитина знаходилась на межі життя та смерті.

Зараз єдиний шанс Дениса — пересадка кишківника. Це рідкісна операція, на яку потрібно зібрати 500 000 доларів. Вже зібрано 232 193 долари, але цього замало, щоби розпочати лікування.

Арсен Мірзоян з командою готують спеціальну програму. Цього разу улюблені пісні можна буде почути в новому акустичному звучанні.

Охочим допомогти вже зараз:

