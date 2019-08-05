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    Суспільство

    Авіаперевізник SkyUp попередив про затримку двох рейсів

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    Для проведення всіх технічних формальностей та отримання дозволу на зліт потрібно близько 12-14 годин - Авіаперевізник SkyUp попередив про затримку двох рейсів
    Для проведення всіх технічних формальностей та отримання дозволу на зліт потрібно близько 12-14 годин

    Причина затримки - птах, який потрапив у фюзеляж літака та погнув його - пресслужба авіакомпанії

    Український авіаперевізник SkyUp попередив про затримку двох рейсів. Про це йдеться на сайті перевізника. 

    «5 серпня декілька рейсів затримаються з причин безпеки. Рейси PQ 716 «Ріміні – Одеса» та PQ 102 «Одеса – Київ» не вилетять вчасно. При заході на посадку в Ріміні птах потрапив у фюзеляж літака та погнув його. Для проведення всіх технічних формальностей та отримання дозволу на зліт потрібно близько 12-14 годин. Таким чином, рейс PQ 716 «Ріміні – Одеса» затримується на відповідний час», - йдеться у повідомленні.

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    Крім того, зазначається, що пасажирів рейсу PQ 716 «Ріміні – Одеса» відвезли до готелю, де вони очікуватимуть на виліт. Авіакомпанія надає їм всі послуги, передбачені правилами перевезень пасажирів у разі затримки авіарейсів - напої, харчування та трансфер.

    Нагадаємо, SkyUp анонсував запуск трьох нових рейсів до Чехії.

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