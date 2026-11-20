Птуха нагадала, що впродовж останніх десятиліть зими в Україні переважно були теплішими за кліматичну норму

Цієї зими середньомісячна температура повітря в Україні може бути на 1–2 градуси вищою за кліматичну норму. Водночас говорити про аномально теплу зиму поки зарано: прогнози ще уточнюватимуть залежно від атмосферних процесів. Про це заявила синоптикиня, начальниця відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Наталія Птуха під час заходу з нагоди 105-річчя гідрометеорологічної служби України, передає кореспондент «Главкома».

Під час зустрічі синоптикиню запитали, чи може так званий супер-Ель-Ніньйо вплинути на погоду в Україні та чи варто очікувати морозної зими.

Ель-Ніньйо – це періодичне явище в екваторіальній частині Тихого океану, під час якого температура води суттєво підвищується. Це спричиняє додаткове надходження тепла та вологи в атмосферу. Протилежним процесом є Ла-Нінья, коли температура води знижується.Найбільш відчутний вплив Ель-Ніньйо має на Тихоокеанський регіон, де може спричиняти підвищення температури та збільшення кількості опадів. Однак безпосередньо визначити, якою буде погода в Україні, за цим явищем неможливо.

«Прямого впливу на територію України, щоб ми сказали: якщо буде Ель-Ніньйо, то у нас на 100% буде такий-то перебіг синоптичних процесів, немає. Опосередкований вплив, звичайно, є і може бути. Але якою мірою, це ще треба досліджувати», – пояснила Птуха.

Якою може бути температура взимку

За словами синоптикині, нинішні розрахунки Українського гідрометцентру, Інституту гідрометеорології та світових прогностичних центрів свідчать, що середньомісячна температура зимових місяців в Україні може бути на 1–2 градуси вищою за кліматичну норму.

Водночас цей прогноз не є остаточним. Із наближенням кожного зимового місяця фахівці уточнюватимуть розрахунки. Зокрема, Український гідрометцентр регулярно публікує місячні прогнози середньомісячної температури та розподілу опадів.

Птуха нагадала, що впродовж останніх десятиліть зими в Україні переважно були теплішими за кліматичну норму. Наприклад, узимку 2019–2020 років метеорологічна зима в Україні взагалі не настала.

Йдеться про період, коли середньодобова температура повітря протягом кількох днів поспіль стабільно тримається нижче нуля. Тоді температура могла ненадовго опускатися нижче нуля, але згодом знову поверталася до плюсових значень.

Чи можливі сильні морози

Попри загальну тенденцію до потепління, сильні похолодання в Україні залишаються можливими. На погоду, зокрема, можуть впливати зміни полярного вихору, який утримує холодні повітряні маси над північними широтами.

Якщо вихор слабшає або порушується, холодне повітря може поширюватися на територію України. Такі атмосферні процеси складно спрогнозувати на тривалий період.

Тому синоптикиня радить орієнтуватися передусім на короткострокові прогнози. Найбільш надійними є розрахунки на найближчі одну-три доби, тоді як довгострокові прогнози відображають лише загальні тенденції.