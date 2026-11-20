20 листопада 2026 року в Україні відзначають День захисту дітей. Дата свята змінилася у 2025 році: замість 1 червня його почали відзначати разом із Всесвітнім днем дитини. Цей день нагадує про права дітей на життя, безпеку, освіту, турботу та щасливе дитинство.

В умовах повномасштабної війни свято набуло особливого значення для українців. Чимало дітей переживають вимушене переселення, розлуку з рідними, повітряні тривоги та втрату звичного дитинства. Тому 20 листопада – це не лише нагода привітати малечу, а й привід нагадати про відповідальність дорослих за її безпеку та майбутнє.

Чому змінилася дата Дня захисту дітей, як виникло свято та які слова підібрати для привітань у прозі й віршах – розповідає «Главком».

Коли відзначають День захисту дітей у 2026 році

В Україні День захисту дітей щороку відзначають 20 листопада. У 2026 році ця дата припадає на п'ятницю.

Раніше українці звикли вітати дітей 1 червня. Однак у травні 2025 року дату офіційно змінили. Відтоді українське свято збігається з Всесвітнім днем дитини, який відзначають у багатьох країнах світу.

Чому змінили дату Дня захисту дітей

30 травня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав указ №355/2025 «Про День захисту дітей». Документ встановив нову дату святкування – 20 листопада.

В указі зазначено, що рішення ухвалили з метою утвердження охорони дитинства як загальнонаціонального пріоритету, об'єднання зусиль міжнародної спільноти для захисту прав та найкращих інтересів дитини, а також реалізації положень Конвенції про права дитини.

Цим самим указом визнали таким, що втратив чинність, попередній документ від 30 травня 1998 року, яким в Україні було встановлено День захисту дітей 1 червня.

Історія Дня захисту дітей: чому саме 20 листопада

Всесвітній день дитини започаткувала Генеральна Асамблея ООН у 1954 році. Резолюцією №836 (IX) від 14 грудня організація рекомендувала країнам запровадити день, присвячений взаєморозумінню між дітьми та підтримці заходів для забезпечення їхнього добробуту.

Дата 20 листопада має особливе значення для міжнародного захисту дитячих прав.

Саме цього дня у 1959 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила Декларацію прав дитини. Документ проголосив основні принципи захисту дитинства та наголосив на необхідності створення умов для повноцінного розвитку кожної дитини.

Через 30 років, 20 листопада 1989 року, ООН ухвалила Конвенцію про права дитини. Це міжнародний документ, який закріпив права дітей та зобов'язання держав щодо їхнього забезпечення.

Конвенція охоплює право на життя, ім'я та громадянство, освіту, медичну допомогу, сімейне виховання, захист від насильства, експлуатації та дискримінації.

Україна ратифікувала Конвенцію про права дитини 27 лютого 1991 року. Вона стала одним із важливих міжнародних документів, що визначають державну політику у сфері охорони дитинства.

Чому раніше День захисту дітей відзначали 1 червня

До 2025 року в Україні День захисту дітей традиційно святкували 1 червня. Ця дата була поширена, зокрема, у країнах соціалістичного табору, але не стала єдиною для більшості держав світу.

В Україні її офіційно закріпили указом президента від 30 травня 1998 року. Відтоді 1 червня проводили тематичні заходи, концерти, фестивалі та благодійні акції для дітей.

Привітання з Днем захисту дітей у прозі

Вітаю з Днем захисту дітей! Бажаю кожній дитині міцного здоров'я, щасливих усмішок, цікавих відкриттів і здійснення найзаповітніших мрій. Нехай поруч завжди будуть люблячі батьки, вірні друзі та люди, які підтримають і допоможуть. Хай дитинство буде сповнене тепла, турботи й радості!

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З Днем захисту дітей! Нехай кожна дитина зростає під мирним небом, не знає страху й тривог, має затишний дім і можливість радіти кожному дню. Бажаю всім дітям України щасливого дитинства, любові, безпеки та здійснення мрій. Нехай якнайшвидше настане час, коли дитячий сміх звучатиме без перешкод!

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Вітаю з Днем захисту дітей! Бажаю малечі здоров'я, допитливості, веселих пригод і щирих друзів. Батькам – терпіння, мудрості та сил, щоб підтримувати своїх дітей, чути їх і дарувати їм відчуття безпеки. Нехай у кожній родині панують любов, взаєморозуміння та затишок!

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З Днем захисту дітей! Нехай дитячі очі завжди світяться від щастя, а серця будуть спокійними й упевненими в тому, що поруч є ті, хто захистить і підтримає. Бажаю, щоб кожна дитина мала можливість навчатися, гратися, мріяти та просто насолоджуватися дитинством. Нехай добро завжди перемагає!

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Зі святом! Бажаю всім дітям щасливого дитинства, міцного здоров'я, щирої любові та здійснення мрій. Нехай кожен день приносить нові відкриття, приємні сюрпризи й багато приводів для усмішок. Мирного неба та світлого майбутнього!

***

Вітаю з Днем захисту дітей! Нехай у житті кожної дитини буде багато любові, турботи, веселих ігор, цікавих книжок і щасливих моментів. Бажаю, щоб усі діти зростали в безпеці, мали підтримку близьких і вірили у свої мрії!

Привітання з Днем захисту дітей у віршах

Хай сонце світить для малечі,

Хай будуть радісними дні,

Хай добрі зустрічі і речі

Приносять щастя у житті.

Хай буде мир над головою,

Хай сміх дитячий скрізь луна,

Хай кожна мрія стане долею,

А в серці квітне доброта!

***

Дітям хочеться побажати

Щастя, радості багато,

Щоб збувалися бажання,

І здійснилися всі мрії.

Щоб батьки завжди любили,

Від негоди захистили,

Щоб дитинство було світлим,

А майбутнє – добрим, мирним!

***

Хай кожна дитина щасливо зростає,

Хай сонечко ніжно її зігріває.

Хай поруч завжди будуть рідні та друзі,

А радість живе у родинному крузі.

Хай мирнеє небо над нами сіяє,

Хай кожна дитина тривог не знає.

Здоров'я, любові, добра і тепла,

Щоб доля щасливою завжди була!

***

Дитинство – це казка, дитинство – це диво,

Нехай проживається легко й щасливо.

Хай буде багато усмішок, добра,

Любові, турботи, тепла і тепла!

Хай мрії збуваються, сонечко сяє,

А кожна дитина щасливо зростає!

Привітання з Днем захисту дітей у віршах у яскравих листівках