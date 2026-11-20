Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ярослава Протасевича.

Життя захисника України Ярослава Протасевича обірвалося 11 листопада 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Народився Ярослав 25 вересня 1972 року у Львові. Навчався у Львівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №82 Львівської міської ради Львівської області. Продовжив навчання у ліцеї «Сихівський» Львівської міської ради. Згодом здобув професію столяра у Державному навчальному закладі «Львівське вище професійне училище дизайну та будівництва».

Проходив строкову військову службу, а після її закінчення працював у галузі фермерського господарства за кордоном.

Зі слів рідних, Ярослав був добрим і спокійним, дуже любив своїх племінників. Захоплювався футболом, сам грав у цю гру. Мав хист до малювання, вирізнявся талантом і був вправним художником.

У 2026 році приєднався до лав Збройних сил України у складі 703-ї окремої бригади підтримки інженерних військ Сухопутних військ Збройних сил України.

У 2026 році Ярослав Протасевич приєднався до лав Збройних сил України фото: Львівська міська рада

Життя воїна обірвалося 11 листопада 2026 року. Поховали Ярослава Протасевича 18 листопада на Голосківському кладовищі, на полі №34-В.

У героя залишилися сестра, тітка та родина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо пам'ять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.