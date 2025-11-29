Яке релігійне свято відзначається 30 листопада 2025: традиції та молитва

Свята 30 листопада в церковному календарі – День пам’яті святого апостола Андрія Первозванного

30 листопада православна церква вшановує пам'ять святого апостола Андрія Первозванного, одного з дванадцяти учнів Ісуса Христа.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 30 листопада 2025 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого апостола Андрія Первозванного

30 листопада вшановується пам'ять святого апостола Андрія Первозванного, брата апостола Петра. Він отримав ім'я Первозванний, оскільки був першим із дванадцяти апостолів, покликаних Ісусом Христом. Згідно з церковними переказами, Андрій після зішестя Святого Духа проповідував у різних країнах. Історично важливим для України є його місіонерський шлях, який, за літописом, пролягав через землі, де пізніше виник Київ. Апостол пророкував, що на Київських горах засяє благодать Божа. За свою потужну проповідь він був розіп'ятий на косому хресті (так званому Андріївському хресті) у грецькому місті Патри, прийнявши мученицьку смерть за віру.

Молитви дня

О, всехвальний апостоле Андрію Первозванний! Прославляємо твої апостольські труди, шануємо твою благословенну пам’ять. Зглянься на нас, грішних, і моли Господа за нас, щоб Він дарував нам силу духу, зміцнив нас у вірі та допоміг нам достойно йти шляхом Христовим. Нехай твої молитви захистять нас від усякої небезпеки та неправди, і допоможуть нам осягнути спасіння. Амінь

Народні вірування та прикмети

У народі 30 листопада часто пов'язували з прикметами, що стосуються зими, хоча ніч на Андрія (Андріївські вечорниці) відома традиційними ворожіннями.