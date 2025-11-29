Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 30 листопада 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

Свята 30 листопада в церковному календарі – День пам’яті святого апостола Андрія Первозванного

30 листопада православна церква вшановує пам'ять святого апостола Андрія Первозванного, одного з дванадцяти учнів Ісуса Христа.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 30 листопада 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого апостола Андрія Первозванного

Яке релігійне свято відзначається 30 листопада 2025: традиції та молитва фото 1

30 листопада вшановується пам'ять святого апостола Андрія Первозванного, брата апостола Петра. Він отримав ім'я Первозванний, оскільки був першим із дванадцяти апостолів, покликаних Ісусом Христом. Згідно з церковними переказами, Андрій після зішестя Святого Духа проповідував у різних країнах. Історично важливим для України є його місіонерський шлях, який, за літописом, пролягав через землі, де пізніше виник Київ. Апостол пророкував, що на Київських горах засяє благодать Божа. За свою потужну проповідь він був розіп'ятий на косому хресті (так званому Андріївському хресті) у грецькому місті Патри, прийнявши мученицьку смерть за віру.

Молитви дня

О, всехвальний апостоле Андрію Первозванний! Прославляємо твої апостольські труди, шануємо твою благословенну пам’ять. Зглянься на нас, грішних, і моли Господа за нас, щоб Він дарував нам силу духу, зміцнив нас у вірі та допоміг нам достойно йти шляхом Христовим. Нехай твої молитви захистять нас від усякої небезпеки та неправди, і допоможуть нам осягнути спасіння.

Амінь

Народні вірування та прикмети

У народі 30 листопада часто пов'язували з прикметами, що стосуються зими, хоча ніч на Андрія (Андріївські вечорниці) відома традиційними ворожіннями.

  • Якщо в Андріїв день випав сніг – він пролежить ще майже чотири місяці.
  • Якщо вода у річках та озерах тиха – зима буде м’якою.
  • Якщо вода шумить – чекай на сильні морози та потужну хуртовину.
  • Дощі або тепла погода цього дня віщували врожайний рік.

Читайте також:

