30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 30 листопада 2025 року: що відзначають християни, міжнародні події та які існують прикмети

30 листопада в Україні відзначають День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України. У світі відзначають День пам'яті всіх жертв хімічної війни. Православна церква вшановує пам'ять святого апостола Андрія Первозванного.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 30 листопада 2025 року.

Свята в Україні

День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України

Щорічно 30 листопада в Україні відбувається святкування Дня радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил. Свято встановив міністр оборони Михайло Єжель 16 вересня 2010 року, посилаючись на важливість та велику роль радіотехнічних військ в українській армії. Радіотехнічні війська Повітряних Сил Збройних Сил України є основним джерелом інформації про повітряну обстановку і призначені для ведення радіотехнічної розвідки повітряних об’єктів та оповіщення військ.

Міжнародні та національні свята

День пам'яті всіх жертв хімічної війни

Цей день був встановлений Організацією Об'єднаних Націй з метою вшанування пам'яті тих, хто постраждав або загинув внаслідок хімічної війни. Також він наголошує на важливості боротьби за світ, вільний від хімічної зброї, та підкреслює необхідність дотримання Конвенції про заборону хімічної зброї.

Міжнародний день сексу

Кожного року 30 листопада світ відзначає Міжнародний день сексу. Свято з’явилося у 2007 році на форумах в інтернеті, де, власне, і обрали головне місце проведення – місто Амстердам. День сексу не є офіційним святковим днем, проте входить до міжнародного календаря ЮНЕСКО. Схожа подія існувала ще в Давньому Римі, коли під кінець осені люди влаштовували свято родючості, спрямоване на розширення роду.

У Міжнародний день сексу влаштовується мітинги сексуальних меншин, розповсюджується інформація щодо безпеки статевих актів, а наприкінці свята в небо запускаються яскраві надуті презервативи. Метою свята є поширення теми сексу та сексуальності.

Релігійні свята та їхня історія

День святого апостола Андрія Первозванного

30 листопада православна церква вшановує пам'ять одного з дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа – святого апостола Андрія Первозванного. Він був братом апостола Петра і рибалкою.

Андрій став першим із покликаних учнів Христа, звідси його назва – Первозванний. За переказами, саме він проповідував християнство на землях, де пізніше утворилася Київська Русь. Згідно з літописом, Андрій пророкував, що на Київських горах засяє благодать Божа і буде збудовано багато церков. Апостол прийняв мученицьку смерть у Греції, на хресті, що мав форму літери «Х» (Андріївський хрест).

Народні вірування та прикмети

У народній традиції ніч на Андрія Первозванного (з 29 на 30 листопада) відома як Андріївські вечорниці. Хоча церква засуджує подібні звичаї, цей день традиційно пов'язаний із:

Ворожінням: Молоді дівчата ворожили на судженого, кидаючи чоботи чи випікаючи «калиту».

Вода і зима: Якщо в Андріїв день шумить вода – чекай на сильні морози.

Якщо на Андрія випав сніг, то він пролежить ще 110 днів.

Якщо вода у водоймах тиха – зима буде доброю, а якщо хвилюється – варто готуватися до негоди.

Історичні події

У 1763 році відбулася судова реформа в гетьманській Україні. Універсалом гетьмана Кирила Розумовського запроваджено земські, міські та земельні суди; Генеральний суд став найвищою апеляційною інстанцією.

У 1786 році указом Петра Леопольда Йосипа Габсбурга у Великому герцогстві Тосканському вперше в Європі скасовано смертну кару.

У 1854 році віце-король Єгипту Мухаммед Саїд-паша дав концесію Фердинанду де Лессепсу на будівництво Суецького каналу; у 1859 році почалося його спорудження.

У 1886 році в паризькому театрі Фолі-Бержер відбулося перше ревю за участю жінок у доволі відвертих костюмах.

У 1918 році Данія визнала Ісландію незалежною в особистій унії. 17 червня 1944 року Ісландія вийшла з цієї унії і стала республікою.

У 1922 році була утворена Чеченська автономна область.

У 1936 році пожежа знищила унікальний Кришталевий палац у Лондоні, збудований для I Всесвітньої виставки 1851 року.

У 1954 році на містечко Сілакауга (Алабама, США) впав метеорит. Один із уламків вагою 4 кг травмував жінку – це перший задокументований випадок ураження людини метеоритом.

У 1963 році вступила в дію перша черга Авдіївського коксохімічного заводу.

У 1968 році в Києві відкрили Республіканський будинок композиторів.

У 1973 році XXVIII сесія Генеральної Асамблеї ООН ухвалила міжнародну конвенцію про припинення злочинів апартеїду та покарання за них.

У 1996 році була створена Державна митна служба України.

У 1998 році 32-річний Любчо Георгіївський став главою уряду Македонії, ставши наймолодшим прем’єр-міністром у світі.

У 2002 році засновано Київську незалежну медіа-профспілку.

У 2006 році вийшов офіційний реліз операційної системи Windows Vista та пакету Office 2007 від корпорації «Microsoft».

У 2013 році силові підрозділи «Беркут» провели незаконну акцію з розгону євромайданівців на київській площі.

Іменини

День ангела святкують: Андрій, Іван, Степан, Григорій.