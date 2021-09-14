Які зміни чекають на українців у новому опалювальному сезоні: деталі договорів

Нові договори треба підписувати для усіх мешканців багатоповерхівок

Уряд затвердив нову форму типового індивідуального договору про постачання тепла, гарячої води й обслуговування тепломереж. На такі договори повинні будуть перейти всі жителі багатоквартирних будинків. Про це повідомили на сайті Міністерства розвитку громад і територій України.

У Кабміні повідомляють, що на нові договори українці повинні будуть перейти вже найближчим часом. При цьому варто зазначити, що в разі відсутності складання договору, постачальники послуг будуть публікувати такий договір на своєму офіційному сайті. При цьому автоматично буде вважатися, що всі абоненти були інформовані про це.

У новому договорі зазначено:

сума нарахувань за опалення буде змінена. У неї тепер буде входити сума за отримане тепло, абонентська плата, плата за техобслуговування внутрішньобудинкових мереж;

заміна, ремонт та обслуговування лічильників (в тому числі і будинкові) буде проводитися за рахунок споживачів;

у новому договорі вже прописали можливість зміни тарифів;

у тариф на опалення входить плата за виробництво, транспортування та постачання теплової енергії;

за бажанням споживача можна вносити авансові платежі;

оплачувати рахунок потрібно не пізніше останнього дня місяця, наступного за розрахунковим;

споживач має право безоплатно здобувати інформацію про тариф, претендувати на перерахунок, якщо послуга не надавалася або була неякісна;

якщо споживач не вкаже терміни, за які він здійснює оплату, постачальник має право зарахувати цю суму в рахунок старого боргу;

споживач зобов'язаний своєчасно вносити оплату за послугу і пускати контролерів в будинок на першу вимогу;

якщо квартира споживача відключена від опалення, то він все одно змушений буде оплачувати рахунки і покривати витрати на опалення місць загального користування;

постачальник має право обмежити або повністю припинити подачу послуги при несплаті або оплаті в неповному обсязі;

штраф за несвоєчасний платіж за опалення становить 0,01% від середньодобової вартості послуг за кожен день прострочення;

постачальник звільняється від відповідальності, якщо доведе, що на стику внутрішньобудинкових систем та інженерних систем послуга була потрібної якості. Якщо провину постачальника вдасться довести, то штраф-0,01% від середньодобового тарифу (тариф буде братися за минулий сезон, а не той, що діє).

Нагадаємо, в Україні під час опалювального сезону 2021-2022 року тарифи підвищувати не планують, однак ціни на тепло формуються місцевою владою.

Тим часом вже відомо, що тарифи на тепло і гарячу воду зростуть. Найбільш відчутне подорожчання може бути в невеликих містах.

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