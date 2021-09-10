До кінця опалювального сезону ціна на газ для населення не зміниться – експерт

Договірні відносини між «Нафтогазом» і газзбутами закріплені до кінця квітня 2022 року

Ціна на газ для населення до квітня 2022 року не зміниться, оскільки вже підписані відповідні контракти між «Нафтогазом України» та постачальниками. Про це у програмі «5 питань» на телеканалі «Дом» розповів експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук.

За його словами, завдяки запропонованому «Нафтогазом» річному тарифу за газ для населення «тарифи зараз для громадян України нормальні». Крім того, тепер споживач може вибирати постачальника газу.

«Ціна виходить 8 тис. грн в середньому за газ і 1700 грн - за транспортування за 1000 куб. м. Це 9700 грн. Ось така ціна газу. Вона, власне, не маленька. Вона велика. Але, з іншого боку, якби діяла ринкова ціна, якби не було цих контрактів про постачання газу, якби не було цих пропозицій, не було б такої ціни. І ми б змушені були платити ринкову ціну за газ. Зараз на біржі в Україні він коштує 22 тис. грн за 1000 куб. м. Ще місяць тому ціна була 16 тис. грн», – повідомив Корольчук.

Експерт підкреслив, що споживач сьогодні виграє від того, що держава запропонувала річний тариф на газ: «Це є гарантією для споживача, що принаймні тариф не буде 16-20 тис. грн. Для населення України він непідйомний. Навіть якби була така ціна встановлена, то борги просто зростали б. Люди не змогли б оплачувати вчасно і фінансово просто не змогли б це потягнути», – упевнений Корольчук.

Він додав, що договірні відносини між «Нафтогазом», який постачає газ, і газзбутами вже закріплені до кінця квітня 2022 року. Тому зміни тарифів газопостачальних організацій в період опалювального сезону не буде.

«Ось ця ціна буде діяти до цього періоду. Вона загалом нормальна. Хоча не маленька. Очікувати, що під час опалювального сезону ціна зміниться, виросте, наприклад, буде 12-15 тис. грн - цього не буде. Цього не станеться, тому що, власне, є договір між «Нафтогазом» і газзбутами, і вони будуть отримувати газ за цією ціною, і населення теж», – резюмував експерт.

Нагадаємо, ціна на газ у Європі встановила новий рекорд. В ході торгів 9 вересня вартість жовтневого ф'ючерсу за індексом голландського TTF перевищила історичний максимум, досягнувши 57,25 євро за мегават-годину, що відповідає $700 за тисячу кубометрів.

Відзначимо, ціни на газ ростуть на тлі низьких запасів в підземних сховищах Європи при скороченні поставок з Росії.

Основними причинами рекордного зростання цін на природний газ в Європі як і раніше називають низькі запаси газу в сховищах через холодну зиму та слабкі темпи закачування, які викликані дефіцитом пропозиції.

Як відомо, укладена між США і Німеччиною угода щодо російського газопроводу «Північний потік – 2» не може гарантувати енергетичну безпеку України. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському виданню Washington Post напередодні свого візиту в США.

Раніше німецьке видання Handelsblatt визначило сім ключових перешкод для роботи газопроводу «Північний потік – 2».

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