Штрафи для працедавців за дискримінацію здобувачів роботи діють вже впродовж місяця

За наявність в оголошеннях про вакансії дискримінаційних формулювань роботодавці можуть бути оштрафовані на 65 тис. грн

З 8 січня 2022 року в Україні набрали чинності зміни до законодавства, згідно з якими із працедавців стягуються штрафи у розмірі 65 000 тис. грн у випадку, якщо вони вказують в оголошеннях про вакансії побажання щодо віку, статі майбутніх працівників чи інші дискримінаційні формулювання.

Зазначимо, що в Україні ще з 1996 року діє закон, який забороняє будь-яку дискримінацію за статтю, віком, кольором шкіри, політичним та релігійним переконанням, проте зміни до нього, які дозволяють штрафувати роботодавців, що його ігнорують, набрали чинності лише місяць тому.

Як повідомляє портал Rabota.ua, стаття 24-1 вищезгаданого закону, зокрема передбачає штрафи за:

вказання віку кандидатів;

пропозицію роботи лише жінкам/чоловікам (виняток – специфічна робота, яку може виконувати виключно особа певної статі);

висування вимог:

– що надають перевагу жінкам/чоловікам, представникам певної раси, кольору шкіри (виняток –випадки, визначені законодавством, та випадки специфічної роботи, яку може виконувати виключно особа певної статі);

– щодо політичних, релігійних та інших переконань;

– щодо членства в профспілках тощо;

– щодо етнічного та соціального походження;

– щодо майнового стану;

– щодо місця проживання;

– за мовними або іншими ознаками.

Обов’язок перевіряти та штрафувати роботодавців за новим законом покладено Державну службу України з питань праці. Поскаржитися на дискримінацію може будь-яка людина, яка побачила оголошення про працевлаштування, що містить ознаки дискримінації.

Також поскаржитися можна і в тому випадку, якщо людині відмовили у працевлаштуванні через її стать або за іншими дискримінаційними ознаками.

Заплатити штраф роботодавець повинен у 15-денний строк з моменту проведення Держпрацею перевірки та вручення роботодавцю відповідного акту про виявлені порушення.

Раніше експерти показали, скільки заробляють українські «айтішники».

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