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Бельгія підготувала для ЗСУ перші 10 відремонтованих бронетранспортерів М113

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Бельгія підготувала для ЗСУ перші 10 відремонтованих бронетранспортерів М113
Рада міністрів Бельгії схвалила 16 червня постачання Україні цих бронетранспортерів, знятих з озброєння бельгійської армії понад десять років тому
фото з відкритих джерел

Згідно з контрактом, укладеним з міноборони Бельгії, компанія JCD до кінця листопада відновить та оснастить кулеметом 40 транспортних машин M113

Бельгія підготувала для надання українській армії першу партію відремонтованих бронетранспортерів M113. Про це інформує «Інтерфакс-Україна».

«Першу партію з 10 бронемашин M113, модернізованих компанією John Cockerill Defense (JCD), буде відправлено в Україну в результаті ініціативи, що фінансується Бельгією, Нідерландами та Великим Герцогством Люксембург. Крім цього, бельгійський концерн вивчає й інші можливості продовження підтримки української армії», – йдеться у повідомленні.

Згідно з контрактом, укладеним з міноборони Бельгії, компанія JCD до кінця листопада відновить та оснастить кулеметом 40 транспортних машин M113.

«Перші машини були передані бельгійській армії наприкінці серпня із завданням організувати їхнє відправлення в Україну», – наголошується в повідомленні.

Рада міністрів Бельгії схвалила 16 червня постачання Україні цих бронетранспортерів, знятих з озброєння бельгійської армії понад десять років тому. Йдеться про американські гусеничні БТР, запущені у виробництво на початку 1960-х років.

M113 – це транспортний засіб, який використовується арміями багатьох країн світу для переміщення піхотинців на полі бою з однієї точки в іншу. Ці БТР оснащені дистанційно керованою системою озброєння. Також на машинах можна встановити кулемети.

Раніше повідомлялося, Бельгія передасть Україні зенітні ракети RIM-7 Sea Sparrow, які вона викупила у Німеччини.

Теги: Міноборони Бельгія машини Україна озброєння Люксембург

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