Бельгія підготувала для ЗСУ перші 10 відремонтованих бронетранспортерів М113
Згідно з контрактом, укладеним з міноборони Бельгії, компанія JCD до кінця листопада відновить та оснастить кулеметом 40 транспортних машин M113
Бельгія підготувала для надання українській армії першу партію відремонтованих бронетранспортерів M113. Про це інформує «Інтерфакс-Україна».
«Першу партію з 10 бронемашин M113, модернізованих компанією John Cockerill Defense (JCD), буде відправлено в Україну в результаті ініціативи, що фінансується Бельгією, Нідерландами та Великим Герцогством Люксембург. Крім цього, бельгійський концерн вивчає й інші можливості продовження підтримки української армії», – йдеться у повідомленні.
Згідно з контрактом, укладеним з міноборони Бельгії, компанія JCD до кінця листопада відновить та оснастить кулеметом 40 транспортних машин M113.
«Перші машини були передані бельгійській армії наприкінці серпня із завданням організувати їхнє відправлення в Україну», – наголошується в повідомленні.
Рада міністрів Бельгії схвалила 16 червня постачання Україні цих бронетранспортерів, знятих з озброєння бельгійської армії понад десять років тому. Йдеться про американські гусеничні БТР, запущені у виробництво на початку 1960-х років.
Раніше повідомлялося, Бельгія передасть Україні зенітні ракети RIM-7 Sea Sparrow, які вона викупила у Німеччини.
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