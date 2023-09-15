Бельгія підготувала для ЗСУ перші 10 відремонтованих бронетранспортерів М113

Рада міністрів Бельгії схвалила 16 червня постачання Україні цих бронетранспортерів, знятих з озброєння бельгійської армії понад десять років тому

Згідно з контрактом, укладеним з міноборони Бельгії, компанія JCD до кінця листопада відновить та оснастить кулеметом 40 транспортних машин M113

Бельгія підготувала для надання українській армії першу партію відремонтованих бронетранспортерів M113. Про це інформує «Інтерфакс-Україна».

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«Першу партію з 10 бронемашин M113, модернізованих компанією John Cockerill Defense (JCD), буде відправлено в Україну в результаті ініціативи, що фінансується Бельгією, Нідерландами та Великим Герцогством Люксембург. Крім цього, бельгійський концерн вивчає й інші можливості продовження підтримки української армії», – йдеться у повідомленні.

Згідно з контрактом, укладеним з міноборони Бельгії, компанія JCD до кінця листопада відновить та оснастить кулеметом 40 транспортних машин M113.

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«Перші машини були передані бельгійській армії наприкінці серпня із завданням організувати їхнє відправлення в Україну», – наголошується в повідомленні.

Рада міністрів Бельгії схвалила 16 червня постачання Україні цих бронетранспортерів, знятих з озброєння бельгійської армії понад десять років тому. Йдеться про американські гусеничні БТР, запущені у виробництво на початку 1960-х років.

M113 – це транспортний засіб, який використовується арміями багатьох країн світу для переміщення піхотинців на полі бою з однієї точки в іншу. Ці БТР оснащені дистанційно керованою системою озброєння. Також на машинах можна встановити кулемети.

Раніше повідомлялося, Бельгія передасть Україні зенітні ракети RIM-7 Sea Sparrow, які вона викупила у Німеччини.