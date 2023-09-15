«Більше, ніж очікувалося»: Данілов анонсував нові поставки Abrams в Україну

Данілов: «Найближчим часом ці танки будуть боронити нашу країну»

Україна найближчим часом отримає понад десять танків Abrams, які передадуть Сполученні Штати. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє «Українське радіо».

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«Щодо постачання танків Abrams, які є найважчими у світі та мають вагу 80 тонн, вони мають надійти до нашої країни найближчим часом. Наші стратегічні партнери – США – в цьому випадку нас не підводять. Найближчим часом ці танки будуть боронити нашу країну», – заявив він.

Також секретар РНБО повідомив, що танків буде більше, ніж про це повідомлялося раніше, й українські військові вже навчаються ними керувати.

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«Їх буде більше десяти. Й на сьогодні відповідна кількість навчальних екіпажів отримує навички володіння цією сучасною зброєю», – додав Данілов.

Як повідомлялося, у середині вересня Україна очікує отримання перших десяти американських танків Abrams з загальної кількості 31 обіцяного США технічного арсеналу.

До слова, Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги, який включає танки для розмінування Wisent 1 та 20 бойових машин піхоти Marder.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала партнерів допомогти з протиповітряною обороною для захисту критичної інфраструктури України взимку.