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«Більше, ніж очікувалося»: Данілов анонсував нові поставки Abrams в Україну

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Більше, ніж очікувалося»: Данілов анонсував нові поставки Abrams в Україну
Секретар РНБО Олексій Данілов
фото з відкритих джерел

Данілов: «Найближчим часом ці танки будуть боронити нашу країну»

Україна найближчим часом отримає понад десять танків Abrams, які передадуть Сполученні Штати. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє «Українське радіо».

«Щодо постачання танків Abrams, які є найважчими у світі та мають вагу 80 тонн, вони мають надійти до нашої країни найближчим часом. Наші стратегічні партнери – США – в цьому випадку нас не підводять. Найближчим часом ці танки будуть боронити нашу країну», – заявив він.

Також секретар РНБО повідомив, що танків буде більше, ніж про це повідомлялося раніше, й українські військові вже навчаються ними керувати.

«Їх буде більше десяти. Й на сьогодні відповідна кількість навчальних екіпажів отримує навички володіння цією сучасною зброєю», – додав Данілов.

Як повідомлялося, у середині вересня Україна очікує отримання перших десяти американських танків Abrams з загальної кількості 31 обіцяного США технічного арсеналу. 

До слова, Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги, який включає танки для розмінування Wisent 1 та 20 бойових машин піхоти Marder.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала партнерів допомогти з протиповітряною обороною для захисту критичної інфраструктури України взимку.  

Читайте також: Abrams для України. Чому це настільки важливо
Теги: танки Анналена Бербок Олексій Данілов Україна розмінування військові радіо

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