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Що буде з підтримкою України? Молдова відповіла на погрози РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Що буде з підтримкою України? Молдова відповіла на погрози РФ
Молдова продовжить допомагати Україні у боротьбі з російською агресією
фото: Depositphotos

Представниця МЗС Росії Марія Захарова застерегла Кишинів від допомоги Україні

Молдова продовжить підтримувати Україну в боротьбі з агресією РФ, попри погрози Кремля. Про це повідомило міністерство закордонних справ Молдови.

Так у відомстві відреагували на заяву представниці МЗС Росії Марії Захарової, яка пригрозила Молдові наслідками в разі посилення підтримки України з боку Кишинева. За її словами, це поставить під загрозу стабільність і безпеку в регіоні.

«Ми засуджуємо нещодавні неправдиві заяви представниці МЗС Росії. Нейтралітет нашої країни не означає ізоляцію», – відповіло молдовське відомство.

Також зазначається, що влада Молдови розвиває партнерські відносини з організаціями та державами для збереження миру і безпеки країни. У цьому питанні Молдова співпрацює з тими, хто притримується демократичних цінностей.

«З першого дня війни ми рішуче засудили агресію Росії проти України. Ми продовжимо надавати всю можливу допомогу нашим українським друзям, як на двосторонньому рівні, так і в межах міжнародних організацій», – наголосили в МЗС Молдови.

Крім того, у відомстві нагадали, що країна сповнена рішучості стати членом ЄС.

Нагадаємо, що нещодавно у Молдову не пустили відомого сербського виконавця Горана Бреговича, який має проросійські погляди.

Раніше Молдова видворила 45 дипломатів і робітників посольства РФ. 

Крім того, уряд Молдови схвалив денонсацію угоди про створення Спільної консультативної комісії з питань роззброєння, підписану в межах СНД.

До слова,  31 липня парламент Молдови ратифікував міжурядову угоду України та Молдови про будівництво мосту через Дністер, який з’єднає дві країни.

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Теги: Молдова Україна росія

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