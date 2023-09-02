ЄС засудив проведення «виборів» на окупованих територіях України

Речник Європейської комісії заявив, що проведення Росією «виборів» на окупованих територіях – подальше масове порушення міжнародного права та суверенітету України

Петер Стано, речник Європейської комісії оприлюднив заяву зі засудженням проведення Росією «виборів» на окупованих територіях України. Про це він написав на платформі Х.

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«Росія почала дострокове голосування на своїх незаконних так званих «виборах» на тимчасово окупованих українських територіях. Це подальше масове порушення міжнародного права та суверенітету України», – написав Стано у Twitter.

«Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ – це все Україна! Причетні до цього (псевдовиборів. – Ред.) будуть притягнуті до відповідальності», – додав речник Єврокомісії.

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Раніше повідомлялося, що Росія має намір провести «вибори» на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей 10 вересня. Як свідчать пропагандисти, відбуватимуться вибори «депутатів законодавчих зборів та представницьких органів муніципальних утворень».

Нагадаємо, центрвиборчком РФ уже готується до початку президентської виборчої кампанії. Найближчі президентські вибори у РФ мають відбутися 17 березня 2024 року.

До слова, у вересні 2022 року окупанти вже розпочинали голосування на фейкових «референдумах» про входження окупованих територій України – частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – до складу Росії.