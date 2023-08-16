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Біженка з України розірвала шлюб із фанатиком УПЦ МП

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Біженка з України розірвала шлюб із фанатиком УПЦ МП
Основною причиною розірвання шлюбних стосунків є те, що чоловік часто вчиняє психологічне насильство, у тому числі на релігійному підґрунтті
фото: depositphotos.com

Жінка скаржилася, що чоловік змушував її та дітей ходити до церков Московського патріархату 

Українка, яка вимушено виїхала до Німеччини через війну, розлучилася зі своїм чоловіком, у тому числі через релігійні переконання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення Святошинського районного суду Києва від 11 серпня.

У позові жінка зазначила: у шлюбі перебуває з червня 2013 року, у пари народилося двоє дітей. Проте  останні кілька років між нею та чоловіком постійно виникали суперечки; подружжя втратило почуття взаємної любові та поваги, взаємодопомоги і підтримки.

Основною причиною розірвання шлюбних стосунків, сказано у судовому рішенні, є те, що «чоловік часто вчиняє психологічне насильство; не виконує обов’язків по господарству; нав’язує жінці та дітям релігійні погляди та обряди Української православної церкви Московського патріархату. При цьому чоловік застосовує до позивачки та дітей агресію та шантаж, демонструючи свою релігійність як обов’язок, заставляє всю родину паломничати та притулятися до всіх ікон при відвідуванні церкви».

Біженка з України розірвала шлюб із фанатиком УПЦ МП фото 1
дані з судового реєстру

Крім цього, за словами позивачки, з початку повномасштабної війни її чоловік не цікавився сім’єю, яка тимчасово виїхала до Німеччини. Натомість він надумав виправдання, мовляв, дружина не допускає його до сім’ї. За таких умов, наголосила позивачка, примирення з чоловіком неможливе, а подальше спільне життя суперечитиме моральним засадам та інтересам дітей.

Феміда повідомила: двічі відправляла відповідачу конверт із інформацією про відкриття цивільної справи. Однак повідомлення назад прийшло до суду з відмітками «повертається» та «за закінченням терміну зберігання».

«Збереження шлюбу можливе на паритетних засадах, на почуттях взаємної любові та поваги, взаємодопомоги та підтримки. Тобто на тому, що є моральною основою шлюбу, а позивач не має намір зберігати шлюб з відповідачем. Приймаючи до уваги заяву позивача, суд вважає, що причини, що спонукають її наполягати на розірванні шлюбу є обґрунтованими і подальше спільне життя подружжя та збереження шлюбу суперечило б їх інтересам, що має істотне значення, внаслідок чого позов підлягає задоволенню», – сказано у постанові суду.

Окремо суд стягує з чоловіка 1 тис. грн на користь позивачки у вигляді сплаченого судового збору.

Як повідомляв «Главком», прихожанка Московської церкви заявила, що Україна – «це експериментальна країна», а повномасштабне вторгнення РФ – це «натівський договірняк». Жінка доводила, що церква Московського патріархату нібито стала жертвою політичних репресій, але згодом її релігійні думки переросли у наративи, які постійно поширює російська пропаганда.

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Теги: війна Московська церква в Україні релігія шлюб розлучення

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