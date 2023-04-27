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Розлучення Оксани Білозір. Суд озвучив причини

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Розлучення Оксани Білозір. Суд озвучив причини
Суд заявив, що співачка відмовилася від примирення з чоловіком і наполягала на розлученні
колаж: glavcom.ua

Офіційно Народна артистка України розійшлася зі своїм чоловіком наприкінці 2022 року. На загал про це стало відомо лише кілька днів тому

«Главком» отримав рішення суду про розлучення легендарної співачки, Народної артистки України та екснардепа Оксани Білозір зі своїм чоловіком Романом Недзельським, який нині служить у Збройних силах України.

Як з’ясувалося, процес розлучення розпочався вісім місяців тому. Наприкінці серпня 2022 року співачка подала до Печерського райсуду Києва цивільний позов про розірвання шлюбу.

Розлучення Оксани Білозір. Суд озвучив причини фото 1

У позові йшлося, що Оксана Білозір перебуває у шлюбі з Романом Недзельським, відомим продюсером, з 2003 року. Тобто мова йде про офіційний шлюб тривалістю майже у 20 років. Нагадаємо, сам Недзельський запевняє, що його спільне життя зі співачкою та ексдепутаткою тривало майже 33 роки.

Також позивачка вказала, що вони з чоловіком тривалий час не підтримують сімейних стосунків; не ведуть спільного господарства, не мають взаємних прав та обов’язків. Вона також додала, що немає намірів відновлювати шлюбні стосунки з відповідачем.

На судові засідання Білозір не прийшла, але направила письмову заяву, в якій просила розглянути справу без її присутності. Недзельський теж проігнорував засідання, хоч і був належним чином повідомлений.

Окремо суд з'ясував, що Оксана Білозір відмовилася від примирення з чоловіком і наполягала на розлученні.

«Під час розгляду справи судом з`ясовано, що сторони не ведуть спільне господарство, не підтримують шлюбно-сімейні стосунки, проживають окремо та втратили один до одного почуття поваги і любові... Подальше спільне життя подружжя та збереження їх сім’ї неможливе, оскільки буде суперечити інтересам кожної із сторін. Таким чином, вимоги про розірвання шлюбу обґрунтовані і підлягають задоволенню», – вважає столичний суд.

Розлучення Оксани Білозір. Суд озвучив причини фото 2
дані з судового реєстру

Крім цього, суд стягнув із Недзельського на користь Білозір 992,4 грн судового збору.

У підсумку шлюб між відомою парою був розірваний наприкінці листопада 2022 року.

Як повідомляв «Главком», 55-річний Роман Недзельський, який під час президентства Петра Порошенка очолював Національний палац Україна, в інтерв’ю ЗМІ повідомив, що був проти розлучення. Не прийшов на судові засідання, бо воює на фронті.

«Ми майже не підтримуємо зв'язок (з уже ексдружиною Оксаною Білозір – «Главком»). У нас в армії є дуже велика проблема, коли чоловіки служать і отримують інформацію про те, що вони втрачають сім'ї. Я був одним з військових психологів, хто приймав цю інформацію, якось заспокоював. Але в той же час я знав, що в мене така сама ситуація», – зізнався воїн і музикант Роман Недзельський.

На початку лютого «Главком» писав, що Оксана Білозір втретє стала бабусею. У її старшого сина Андрія, який має двох дочок, народився син. Дружина старшого сина Білозір – Лариса Білозір, народна депутатка 9-го скликання.

Народна артистка Білозір має двох синів. Андрій народився в шлюбі з Народним артистом України, співаком і композитором Ігорем Білозіром. Чоловік помер в лікарні після того, як його побили у львівському кафе 8 травня 2000 року. Від музиканта та продюсера Романа Недзельського у виконавиці син Ярослав.

У липні минулого року «Главком» спілкувався з Недзельским з приводу зникнення співака Олега Винника, з яким музикант дружить. Говорили тоді і про Оксану Білозір. «Моя дружина Оксана п'ять місяців була в Україні – займалася громадською діяльністю, а зараз її запросили волонтери з Америки. У США проходить її благодійний тур для ЗСУ та України. Мета виступів – привертати ще більше уваги до наших проблем, щоб ми змогли вибити окупантів із наших земель. Спілкуватися телефоном вдається нечасто. По-перше, часові пояси. По-друге, там, де я перебуваю, не завжди є зв'язок», – розповідав нам Роман. 

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Теги: суд Оксана Білозір шлюб Роман Недзельський розлучення

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