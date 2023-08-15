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«Росія не стріляє». Вірянка Московської церкви оскандалилася заявою під стінами Лаври

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Росія не стріляє». Вірянка Московської церкви оскандалилася заявою під стінами Лаври
Вірянка УПЦ МП відзначилася скандальними заявами під стінами Києво-Печерської лаври
скріншот з відео

Жінка під стінами Києво-Печерської лаври заявила, що Україна нібито є «експериментальною країною»

Прихожанка Московської церкви заявила, що Україна – «це експериментальна країна», а повномасштабне вторгнення РФ – це «натівський договірняк». Про це повідомляє «Громадське».

Жінка доводила, що церква Московського патріархату нібито стала жертвою політичних репресій, але згодом її релігійні думки переросли у наративи, які постійно поширює російська пропаганда.

«Україна – це експериментальна країна, експеримент. Якби Росія стріляла, вона б усе бомбила. Це договірняк, війна – це натівський договірняк», – заявила жінка.

Вірянка Московської церкви стверджувала, що таким чином інші країни намагаються «розсварити слов’ян», тож насправді війна, яку розв’язала Росія, «вигадана». За її словами, Росія також не обстрілює Україну.

Нагадаємо, що раніше віряни УПЦ МП потрапили в гучний скандал у Львові. Група прихожан намагалася зірвати пікет поблизу Свято-Володимирської церкви у Сихівському районі міста, але несподівано «вибухнула» антиукраїнськими заявами про війну, розв'язану Росією. Так, наприклад, люди заявили, що війну в Україні розпочали самі українці, а не Росія.

До слова, предстоятель Московської церкви пояснив українцям, яка зброя їм потрібна. Митрополит УПЦ МП Онуфрій заявив, що зараз «ракети знищити» можна молитвою і постом. 

Раніше в Ужгороді греко-католицький священник під час проповіді закликав вірян молитися, щоб «два прекрасні народи – України та Росії – перестали вбивати одне одного й обійнялися». Пізніше управління Мукачівської греко-католицької єпархії (МГКЄ) відсторонило від служби у храмі священника Романа Кураха, який під час проповіді закликав до примирення українців з росіянами. Єпархія вважає вислови священника емоційними.

Теги: війна Московська церква в Україні Києво-Печерська лавра

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