Благовіщення Пресвятої Богородиці 2026: привітання у прозі, віршах та святкові листівки

Благовіщення Пресвятої Богородиці – щороку наповнює серця українців вірою, надією та теплом

Благовіщення – одне з дванадцяти найбільших християнських свят, яке символізує добру звістку про майбутнє народження Спасителя. У 2026 році українці відзначають його 25 березня (за новоюліанським календарем). Цей день нагадує нам про силу віри, надію на краще та незламність духу.

У народі Благовіщення вважається святом весни та «благословення землі». Кажуть, що цього дня навіть птиця гнізда не в'є, а вся природа затихає в очікуванні дива. Сьогодні, як ніколи, добрі вісті потрібні кожній українській родині. Це час, щоб підтримати близьких теплим словом, надіслати щиру молитву за наших захисників та поділитися світлом у месенджерах чи соцмережах.

«Главком» зібрав найкращі привітання у віршах та прозі, а також яскраві листівки, якими ви можете порадувати друзів, рідних та колег у це величне свято.

Привітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці у прозі

Вітаю зі святом Благовіщення Пресвятої Богородиці! Нехай цей величний день принесе у ваш дім тільки добрі звістки, серце наповниться миром, а душа – світлом. Бажаю благословення Божого в кожній справі та невичерпної надії на краще!

***

У день Благовіщення щиро бажаю нашому спільному дому – Україні – найбажанішої та найдобрішої звістки про Перемогу та мир. Нехай Пресвята Богородиця береже наших захисників та дарує кожній родині спокій, безпеку та впевненість у завтрашньому дні.

***

Зі святом Благовіщення! Нехай архангел Гавриїл принесе на своїх крилах радість і злагоду у вашу сім'ю. Нехай кожен день починається з доброї новини, а життя буде сповнене любові, здоров'я та Божої опіки.

***

Вітаю з Благовіщенням! Нехай у небі сяє сонце, а в душі панує весна. Бажаю лише благих вістей, щирих посмішок та небесної допомоги у всіх починаннях!

***

Благовіщення – це символ початку нового життя та великої надії. Нехай це свято стане для вас точкою відліку для всього найкращого. Вірте в дива, і нехай вони стаються у вашому житті якомога частіше!

***

Сьогодні небо відкривається для наших молитов. Бажаю, щоб Благовіщення надихнуло вас на добрі вчинки, подарувало терпіння та мудрість. Нехай навколо вас будуть лише щирі люди, а серце не знає тривог.

***

Зі святом! Нехай Благовіщення принесе у вашу оселю затишок, а в думки – чистоту. Нехай благодать Господня завжди перебуває з вами, оберігаючи від усіх негараздів та даруючи сили для нових звершень.

***

Вітаю з величним святом! Бажаю благих вістей, чистої совісті, міцної віри та безмежного щастя. Нехай Пресвята Діва Марія завжди веде вас світлою дорогою!

***

У цей весняний день Благовіщення нехай розквітає все навколо: ваші плани, ваші мрії та ваші сподівання. Нехай кожна звістка, яку ви отримаєте сьогодні, буде радісною та благословенною.

***

З Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Молимося про захист для кожного українця. Нехай покров Божої Матері закриває нас від зла, а добрі новини якнайшвидше постукають у двері кожного дому.

Духовна поезія та щирі побажання з Благовіщенням

Благовіщення прийшло,

Радість людям принесло.

Нехай буде мир у хаті,

Щоб були усі багаті.

Щоб спокій був у душі,

І лише добрі вісті – лише хороші!

***

Вже прийшло Благовіщення до нас,

Пробудило землю в добрий час.

Птиця гнізда не в'є в цей день святий,

Лине передзвін над краєм золотий.

Зі святом світлим я вас вітаю,

Божої благодаті всім бажаю!

***

Богородице Маріє, Мати Ти свята,

На Тобі зійшла Господня доброта.

Ти звістку ангельську прийняла смиренно,

Благословенна Ти в віках і незабвенна.

Моли за нас, Маріє, Сина Свого,

Щоб мир зійшов на нас із неба золотого.

***

З Благовіщенням вітаю,

Звісток радісних бажаю.

Хай Марія береже,

Все лихе від вас жене!

***

Білий голуб у небі літає,

Про благу новину сповіщає.

Хай і до вашого вікна,

Стукає лише радість одна.

Миру в родині, сили в руках,

Світла і щастя у ваших очах!

***

Свято світле і величне

Хай принесе щастя вічне.

Блага вість у дім прийде,

Всі негаразди відведе!

***

Радуйся, Маріє, Благодаті повна!

Твоя віра світла, лагідна і мовна.

В цей день березень вітає свято,

Бажаєм радості усім багато.

Нехай Господь молитви чує,

І мир країні нам дарує.

