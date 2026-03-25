Благовіщення Пресвятої Богородиці 2026: привітання у прозі, віршах та святкові листівки

Христина Жиренко
25 березня – Благовіщення Пресвятої Богородиці
колаж: glavcom.ua з використанням ШІ

Благовіщення Пресвятої Богородиці – щороку наповнює серця українців вірою, надією та теплом

Благовіщення – одне з дванадцяти найбільших християнських свят, яке символізує добру звістку про майбутнє народження Спасителя. У 2026 році українці відзначають його 25 березня (за новоюліанським календарем). Цей день нагадує нам про силу віри, надію на краще та незламність духу.

У народі Благовіщення вважається святом весни та «благословення землі». Кажуть, що цього дня навіть птиця гнізда не в'є, а вся природа затихає в очікуванні дива. Сьогодні, як ніколи, добрі вісті потрібні кожній українській родині. Це час, щоб підтримати близьких теплим словом, надіслати щиру молитву за наших захисників та поділитися світлом у месенджерах чи соцмережах.

«Главком» зібрав найкращі привітання у віршах та прозі, а також яскраві листівки, якими ви можете порадувати друзів, рідних та колег у це величне свято.

Привітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці у прозі

Вітаю зі святом Благовіщення Пресвятої Богородиці! Нехай цей величний день принесе у ваш дім тільки добрі звістки, серце наповниться миром, а душа – світлом. Бажаю благословення Божого в кожній справі та невичерпної надії на краще!

***

У день Благовіщення щиро бажаю нашому спільному дому – Україні – найбажанішої та найдобрішої звістки про Перемогу та мир. Нехай Пресвята Богородиця береже наших захисників та дарує кожній родині спокій, безпеку та впевненість у завтрашньому дні.

***

Зі святом Благовіщення! Нехай архангел Гавриїл принесе на своїх крилах радість і злагоду у вашу сім'ю. Нехай кожен день починається з доброї новини, а життя буде сповнене любові, здоров'я та Божої опіки.

***

Вітаю з Благовіщенням! Нехай у небі сяє сонце, а в душі панує весна. Бажаю лише благих вістей, щирих посмішок та небесної допомоги у всіх починаннях!

***

Благовіщення – це символ початку нового життя та великої надії. Нехай це свято стане для вас точкою відліку для всього найкращого. Вірте в дива, і нехай вони стаються у вашому житті якомога частіше!

***

Сьогодні небо відкривається для наших молитов. Бажаю, щоб Благовіщення надихнуло вас на добрі вчинки, подарувало терпіння та мудрість. Нехай навколо вас будуть лише щирі люди, а серце не знає тривог.

***

Зі святом! Нехай Благовіщення принесе у вашу оселю затишок, а в думки – чистоту. Нехай благодать Господня завжди перебуває з вами, оберігаючи від усіх негараздів та даруючи сили для нових звершень.

***

Вітаю з величним святом! Бажаю благих вістей, чистої совісті, міцної віри та безмежного щастя. Нехай Пресвята Діва Марія завжди веде вас світлою дорогою!

***

У цей весняний день Благовіщення нехай розквітає все навколо: ваші плани, ваші мрії та ваші сподівання. Нехай кожна звістка, яку ви отримаєте сьогодні, буде радісною та благословенною.

***

З Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Молимося про захист для кожного українця. Нехай покров Божої Матері закриває нас від зла, а добрі новини якнайшвидше постукають у двері кожного дому.

Духовна поезія та щирі побажання з Благовіщенням

Благовіщення прийшло,
Радість людям принесло.
Нехай буде мир у хаті,
Щоб були усі багаті.
Щоб спокій був у душі,
І лише добрі вісті – лише хороші!

***

Вже прийшло Благовіщення до нас,
Пробудило землю в добрий час.
Птиця гнізда не в'є в цей день святий,
Лине передзвін над краєм золотий.
Зі святом світлим я вас вітаю,
Божої благодаті всім бажаю!

***

Богородице Маріє, Мати Ти свята,
На Тобі зійшла Господня доброта.
Ти звістку ангельську прийняла смиренно,
Благословенна Ти в віках і незабвенна.
Моли за нас, Маріє, Сина Свого,
Щоб мир зійшов на нас із неба золотого.

***

З Благовіщенням вітаю,
Звісток радісних бажаю.
Хай Марія береже,
Все лихе від вас жене!

***

Білий голуб у небі літає,
Про благу новину сповіщає.
Хай і до вашого вікна,
Стукає лише радість одна.
Миру в родині, сили в руках,
Світла і щастя у ваших очах!

***

Свято світле і величне
Хай принесе щастя вічне.
Блага вість у дім прийде,
Всі негаразди відведе!

***

Радуйся, Маріє, Благодаті повна!
Твоя віра світла, лагідна і мовна.
В цей день березень вітає свято,
Бажаєм радості усім багато.
Нехай Господь молитви чує,
І мир країні нам дарує.

Привітання з Благовіщенням у яскравих листівках

