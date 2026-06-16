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16 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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16 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 16 червня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

16 червня у світі відзначають Всесвітній день морських черепах. Православні віряни за календарем вшановують пам'ять святителя Тихона, єпископа Амафунтського, відомого своїми дивами та милосердям.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 16 червня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день морських черепах

16 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Всесвітній день морських черепах світова спільнота відзначає 16 червня. Святкові заходи, присвячені цим дивним створінням, проводяться щорічно. Їхня мета – привернути увагу людства на проблеми, з якими стикаються ці мешканці моря, а також сприяти посиленню заходів щодо охорони морських черепах.

Міжнародний день африканської дитини

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Свято було засноване у 1991 році Організацією африканської єдності. Дата обрана на згадку про трагічні події 1976 року в Соуето (ПАР), коли тисячі чорношкірих школярів вийшли на протест проти низької якості освіти та захист своїх прав, але були жорстоко розстріляні владою. День покликаний привернути увагу до сучасних проблем африканських дітей: голоду, відсутності освіти та залучення до військових конфліктів.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святителя Тихона, єпископа Амафунтського

16 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

16 червня православна церква вшановує святителя Тихона, єпископа Амафунтського, який жив наприкінці IV – на початку V століття на Кіпрі. Народився Тихон у побожній християнській родині, змалечку вивчав Святе Письмо та вирізнявся неймовірним милосердям до бідних. За легендою, коли батько віддав його працювати в пекарню, хлопець безкоштовно роздавав хліб нужденним, але за його молитвами засіки батька ніколи не порожніли.

Завдяки святому життю та відданості Церкві Тихона було висвячено на диякона, а згодом обрано єпископом міста Амафунт. Він активно боровся з язичництвом, лагідно й терпляче навертав ідолопоклонників до Христа, піклувався про сиріт та бідняків. Святитель Тихон прославився даром дивотворення. За переказами, одного разу він посадив у винограднику суху гілку, яка не лише прийнялася, а й почала давати виноград із цілющим соком. Святий мирно відійшов до Господа у глибокій старості.

Народні вірування та прикмети

За народними традиціями цей день називали «Тихоном Втішителем». Наші предки вважали, що з цієї дати птахи у лісах починають затихати, а земля «стишує» свій біг. Звертали увагу на такі прикмети:

  • Якщо на Тихона стоїть ясна погода, а трава пахне сильніше, ніж зазвичай, – невдовзі буде дощ;
  • якщо вранці туман стелиться по воді – день буде спекотним і сонячним;
  • павуки тчуть довгу й тонку павутину – літо буде теплим та затяжним;
  • якщо під час дощу бульбашки на воді з'являються – негода затягнеться на кілька днів.

Історичні події

  • У 1998 році вперше в прямому ефірі через інтернет було показано пологи. 40-річна американка з Флориди, яка погодилася на цей експеримент, народила хлопчика, на ім'я Шон.
  • У 1940 році СРСР в ультимативній формі пред'явив Естонії та Латвії ноти з вимогою зміни урядів і введення в ці країни додаткових радянських підрозділів. На наступний день Червона Армія окупувала Естонію та Латвію.
  • У 1934 році в Харкові відкрився перший з'їзд письменників України. Створено Спілку письменників України (СПУ).
  • У 1919 році Святий Престол в особі Папи Римського Бенедикта XV визнав незалежність УНР. Лист голові Директорії Симону Петлюрі надіслав державний секретар Ватикану П'єтро Гаспаррі.
  • У 1903 році створена компанія Ford Motor.
  • У 1874 році відбулося урочисте відкриття Кавендішської лабораторії (Кембридж, Англія).

Іменини

День ангела святкують: Тихон, Михайло, Петро, Павло, Марк.

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Теги: свята релігія традиції свято календар

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