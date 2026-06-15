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Росія запустила новий фейк про мігрантів в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росія запустила новий фейк про мігрантів в Україні
Реальна статистика спростовує міфи про «масове завезення» мігрантів в Україну
фото: Центр протидії дезінформації/Telegram

«Мета російської дезінформаційної кампанії – розпалити ксенофобські настрої»

У мережі поширюється фейкове фото рекламного плаката нібито в індійському місті Мумбай із закликом переїжджати до України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

«На сфальсифікованому плакаті зображена дівчина в українському національному вбранні, а також міститься напис із закликом до жителів Індії шукати роботу в Україні, переїжджати для створення родини та побудови майбутнього. Насправді ця фотографія – фейк. Зображення сфабриковано за допомогою графічних редакторів та штучного інтелекту. Подібні інформаційні кампанії в Індії не проводилися», – йдеться у повідомленні.

Центр наголошує, що цей вкид є продовженням масштабної антимігрантської інформаційної операції, яку веде Росія. ЦПД неодноразово фіксував фейки в рамках цієї кампанії.

«Реальна статистика спростовує міфи про «масове завезення» мігрантів в Україну: за перші чотири місяці 2026 року було видано лише 3,2 тис. дозволів на працевлаштування іноземців, що в рази менше від довоєнних показників. Мета російської дезінформаційної кампанії – розпалити ксенофобські настрої, нав'язати страхи про «заміщення населення», штучно створити атмосферу недовіри та дестабілізувати українське суспільство», – додається у заяві.

Нагадаємо, трудова міграція була в Україні і до повномасштабної війни, є зараз і буде після її завершення. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявила голова Державної міграційної служби Наталія Науменко, коментуючи дискусії навколо залучення іноземних працівників.

Як повідомлялося, українське суспільство часто насторожено ставиться до трудових мігрантів, адже коли в невеликих громадах з’являються великі групи людей, які не знають мови, не орієнтуються в місцевих правилах і мають інші культурні звички, то це викликає нерозуміння та тривогу серед місцевих жителів. 

Зокрема, голова Державної міграційної служби Наталія Науменко в інтерв'ю «Главкому» розповіла, що досить обережно і з застереженням ставиться до громадян Бангладешу і вбачає в них ризики для української міграційної служби. Науменко пояснює це тим, що Бангладеш – це перенаселена бідна країна, «державна політика якої – виштовхувати власних громадян за кордон».

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Теги: мігранти трудові мігранти фейк Центр протидії дезінформації

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