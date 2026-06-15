«Укрзалізниця» повідомила про зміни в русі деяких приміських поїздів

№6234 Фастів-1 – Миронівка: відправлятиметься на 15 хв. раніше

Один із приміських рейсів на Дніпропетровщині тимчасово курсуватиме подовженим маршрутом. Також через планові ремонти змінено графік руху деяких поїздів Київщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Подовження маршруту

15-19, 22-26 червня поїзд №7304 Кам’янське-Пасажирське – Ігрень (замість Кам’янське-Пасажирське – Дніпро-Головний) курсуватиме за наступним розкладом: до Дніпра за звичним графіком, далі Дніпро-Головний (07:40) – Ігрень (08:11).

Ремонт на дільниці Миронівка – Фастів

16-27 червня змінюється час відправлення та прибуття для таких рейсів: №6234 Фастів-1 – Миронівка: відправлятиметься на 15 хв. раніше – о 06:48 (замість 07:03). №6236 Фастів-1 – Миронівка: суттєво змінюється графік від станції Біла Церква. Відправлення з Білої Церкви об 11:05 (замість 10:19), прибуття на кінцеву станцію о 12:54 (замість 11:50).

«Будь ласка, збережіть собі ці зміни, щоб ваші поїздки залишалися комфортними та заздалегідь перевіряйте графік свого рейсу на сайті «Укрзалізниці», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» з 28 червня запроваджує оновлений літній графік руху поїздів. Продаж квитків на нові та змінені рейси вже стартував.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» увійшла в найпіковіший період 2026 року. Наразі щодня фіксується 340 тис. запитів на квитки, тоді як перевозиться 80 тис. пасажирів. За даними компанії, надалі співвідношення попиту та наявних місць зростатиме – з нинішніх чотирьох претендентів на одне місце до шести-семи охочих на один квиток.